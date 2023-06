ForzaItaliaFvg Exxx…Polzive!!! Il fuoco sotto le ceneri di Silvio Nostro. Iniziata la resa dei conti per la titolarità del simbolo. Il timore del salto della quaglia degli eletti verso Meloni o Salvini. Fibrillazioni in Consiglio regionale Fvg.

Gianfranco Micciché storico plenipotenziario di Forza Italia in Sicilia non ha dubbi: «Non ci sarà più Forza Italia, muore con Silvio. È un fatto scontato. Assisteremo alla lite su chi è proprietario del simbolo (Marta Fascina o il tesoriere Alfredo Messina) e chi non lo è. Già so come andrà a finire». Poi c’è la questione del debito di Forza Italia che si aggira attorno ai 100milioni di euri, garantito da una fidejussione del fondatore. Osservazioni che rimbalzano nelle chat di deputati, senatori, ministri, consiglieri regionali, assessori, che temono un fuggi-fuggi generale verso Fratelli d’Italia, Lega o anche Italia viva: Matteo Renzi sta già alla finestra e non ha perso un attimo per posizionarsi, parlando del defunto Silvio come “un fuoriclasse in tutto quello che ha fatto, capace di innovare in modo straordinario”. Già oggi occorre fare i conti col vuoto che lascia, con il rischio che imploda con le diverse fazioni che scelgono strade e approdi diversi. Soprattutto fra Renzulli e Tajani. Con una parte del partito che subisce la tentazione dell’Opa per completare quel progetto di partito conservatore che è l’obiettivo di Giorgia Meloni. C’è però un’altra variabile, cioè Matteo Salvini. È noto che il leader leghista punti ad assorbire una parte dell’eredità berlusconiana, con la complicità di Licia Ronzulli che non ha mai riconosciuto la leadership di Tajani. La capogruppo al Senato assicura che ci sarebbero già 10 senatori (su 18) pronti a passare con la Lega. Il tema è questo: tenere unito il partito; ma fino a quando? Inevitabili i riflessi in consiglio regionale Friuli Venezia Giulia. La pattuglia degli eletti è ridotta a tre: Andrea Cabibbo, Michele Lobianco e Roberto Novelli. Inoltre gli azzurri hanno in dotazione l’assessore alla sanità Riccardi e la sottosegretaria alle finanze Sandra Savino che è anche coordinatrice per il Fvg. Con le premesse di dissolvimento i moderati friulani resterebbero senza casa poiché risulta improbabile un approdo con la lista “Fedriga Presidente” dopo le vicissitudini del finanziatore Bini. Andranno con la Lega? con Fratelli d’Italia? Un nuovo gruppo autonomo? E’ un improvviso ribaltone dello scenario politico della maggioranza regionale a ridosso delle comunali del prossimo anno e della messa a punto delle elezioni provinciali. Intanto domani ai funerali sarà presente il gonfalone della regione Friuli VG e la partecipazione di Fedriga, Riccardi, Dipiazza e Savino.