VergognaFriulana Exxx…Polzive!!! Udine e Palmanova sul trono della meschinità: No alle bandiere a mezz’asta per Berlusconi. Nessun rispetto per l’avversario politico. Il Gonfalone di Trieste e della regione ai funerali di domani a Milano.

La presidenza del consiglio dei ministri ha reso noto che “a seguito della scomparsa del Sen. Silvio Berlusconi, già Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata disposta, dal 12 al 14 giugno 2023, l’esposizione a mezz’asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici dell’intero territorio nazionale e sulle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero. Il 14 giugno 2023, giornata di celebrazione delle esequie di Stato, è dichiarato lutto nazionale“. Il rispetto per le istituzioni degli avvoltoi che danzano ancora nella brodaglia del rancore, della vendetta e del terrore vissuto dai popoli oltre la cortina di ferro, è solo una parvenza o una comodità utilitaristica da mostrare a seconda delle occasioni. Le amministrazioni comunali di Udine e Palmanova ignorano la legge per evitare di celebrare Berlusconi, pertanto nessuna bandiera a mezz’asta deve essere esposta come si vede in foto (sopra Palmanova, sotto Udine, oggi 13 giugno). Cosa diversa invece a Trieste a Gorizia e Pordenone dove, nelle sedi comunali, della giunta regionale e consiglio di Trieste, le amministrazioni hanno fatto rispettare il lutto e le disposizioni ministeriali. Udine e Palmanova si sono distinte per il basso livello di cultura politica esibito in occasione della circostanza luttuosa. Il vice capogruppo del Pd in regione Francesco Martines ha definito Berlusconi uno che ha «inciso negativamente sui modelli culturali e sociali della società italiana, modelli che ancora oggi hanno riflessi sulla nostra quotidianità». Evidentemente, per l’esponente Dem i modelli culturali da seguire sono quelli del IX Corpus titino cui lui e i suoi seguaci inneggiavano durante la festa per la vittoria di Tellini sindaco. Perfino un ragionevole Diego Moretti, capogruppo Dem in consiglio regionale, lo smentisce: “Berlusconi ha lasciato la sua impronta nel paese”.

A Udine, non si va molto lontano dalle gradazioni integraliste di cui sopra e sul rispetto degli avversari politici. Il capogruppo dei “Democratici” (per dire) in consiglio comunale, il bulletto Jacopo Cainero, ieri si è sbilanciato: “Non siamo disponibili a santificazioni del morto per quanto sia stato – occhio alla zampata – ingombrante il suo impegno”. Parole pesanti rancorose miste a odio viscerale per l’avversario, cui il gruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, replica a chi, dal Pd, ha riscritto il concetto di sciacallaggio in queste ore, ovvero che, “certi commenti denotano assenza di stile e altre criticità che andrebbero approfondite in altra sede”. E su Martines gli azzurri ricordano che “simili bassezze non dovrebbero riguardare il comportamento di un consigliere regionale, che così dimostra l’inadeguatezza ai propri compiti e nessun senso delle Istituzioni”.

Oltre a Fedriga e Riccardi, anche il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, sarà presente, col gonfalone della città, domani pomeriggio al duomo di Milano ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi.