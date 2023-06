ConsorzioBonifica Exxx…Polzive!!! Un lettore scrive: Ieri un tronco bloccava il canale della litoranea a Bevazzana (Ud). Il motopontone è ancora fermo. Un trabatello pericolosamente sistemato sull’imbarcazione.

Malgrado la natura “urgente” dei lavori di manutenzione dell’imbarcazione acquistata (di seconda mano) dal Consorzio Bonifica Pianura Friulana per il recupero delle bricole o dei pericolisissimi tronchi che i diportisti incrociano in Laguna, il “Vittoria” è ancora sottoposto ai lavori. E intanto i pericoli incombono lungo la litoranea veneta come capitato domenica a un turista. Il racconto è impressionante: “L’altro ieri (domenica) sotto un diluvio capitato all’improvviso, al termine del canale che collega la Laguna di Marano a Bevazzana, un grosso tronco d’albero ostruiva la linea di navigazione. Nessuna traccia del custode o di coloro che dovrebbero controllare la viabilità della litoranea. Non mi restava di fare altro che girare la barca e tentare l’uscita verso il mare. Purtroppo nell’operazione di manovra ho danneggiato il mezzo e terrorizzato le bambine che erano a bordo”. Da quanto tempo è ormeggiato nella conca di Bevazzana il motopontone? Il 10 maggio scorso, la presidente del Consorzio Rosanna Clocchiatti, aveva deliberato di affidare l’incarico a una ditta di Bevazzana (Ve) il servizio di alaggio, varo, lavaggio e stazionamento a terra dell’imbarcazione acquistata per tirar sù le bricole, segnalatori marittimi e i tronchi sui canali della Laguna. Importo: 7.320 euri, compresa la manutenzione di un motoscafo. La presidente del Consorzio Bonifica Pianura Friulana aveva ravvisato l’urgenza di procedere con l’affidamento di restauro (era un ferrovecchio) del “Vittoria” per eseguire i lavori prima della stagione estiva. La stagione è arrivata, ma la barca è ancora lì. I lavori sono stati affidati direttamente alla ditta nautica Adriamare di Bevazzana di Bibione (Ve). E qui emerge un caso di clamorosa negligenza dei vertici del Consorzio. Forse per la natura d’urgenza dei lavori o per l’incombenza della stagione, si nota un trabatello (vedi foto) in posizione pericolosa per via del moto ondoso; non c’è il cartello “ponteggi in allestimento”, mancano le aste stabilizzatrici, il parapetto, il piano di lavoro e il blocca ruote. Il Consorzio, che si vanta di essere un soggetto giuridico idoneo a ricevere i fondi del Pnrr regionali, scarta clamorosamente sulle regole di sicurezza dei cantieri in laguna. E i tronchi continuano a danzare pericolosamemte sotto il naso dei naviganti.