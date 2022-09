ForzaItaliaFvg Exxx…Polzive!!! Il Doge dell’agro aquileiese Mattiussi raduna gli azzurri ad Aquilieia. Savino furiosa: poteva attendere la riunione elettorale di stasera a Fagagna.

La piccola Arcore del Friuli non si smentisce. Il sacerdote laico dei conservatori azzurri ha radunato nel suo locale di Aquileia i fedelissimi, coloro che hanno contribuito ad espugnare le roccaforti rosse nella Bassa (Aquileia e Cervignano), per presentare la miglior offerta politica in vista delle prossime elezioni: Forza Italia. tenere la barra al centro contro le preoccupanti intenzioni dei compagni di viaggio del centrodestra, Lega e Fratelli d’Italia. Si arriva all’incontro con il monito di Berlusconi: “Se Salvini o Giorgia Meloni vogliono uscire dall’Europa noi usciamo dalla coalizione”. Pensiero condiviso da tutta la platea presente all’adunata di Aquileia: il capogruppo in regione Giuseppe Nicoli; i sindaci Lodolo (Pozzuolo del Friuli) e Zorino (Aquileia) con gli assessori De Cubellis e De Marchi; Di Meglio di Cervignano; il vice sindaco di Pagnacco Pugnale; il coordinatore regionale dei seniors di Forza Italia Angelo Castellani e tanti sostenitori del pensiero mattiussiano. Serata scoppiettante e sincera grazie all’intervento dell’ex sindaco di Castions di Strada, ora noto imprenditore che ha accusato Draghi e la sua politica contro la Russia. “Da anni sapevano del conflitto, io da un giorno all’altro ho perso una commessa da oltre 5 milioni di euri. Per noi sarà difficile recuperare il cliente – afferma sconsolato – la Cina sta facendo affari d’oro con la Putin”.

Mattiussi ha illustrato le ragioni del voto a Forza Italia e fatto irritare i vertici del partito che hanno organizzato per stasera, nell’esclusivo Golf Resort di Fagagna, l’incontro con i pochi candidati che Lega e Fratelli d’Italia hanno concesso agli azzurri. A Mattiussi avevano chiesto di temporeggiare, e convocare i suoi discepoli dopo la riunione di stasera a Fagagna. Nulla da fare. Il non iscritto Mattiussi ormai aveva fatto partire gli inviti, ma ha assicurato la sua presenza stasera all’incontro elettorale per sostenere gli azzurri in questa difficile tornata.