PasianoPantano Exxx..Polzive!!! Il comune udinese se ne sbatte degli affidamenti congelati delle strutture sportive. Gli amici di sindaco e vice autorizzano l’accesso abusivo a un palazzetto. Interviene la Polizia Locale.

E’ il comune friulano delle discriminazioni, dei favori e degli accordi sottobanco per ottenere dei tornaconti elettorali e foraggiare i parenti degli amministratori. Giorni fa alcuni cittadini si sono lamentati con l’amministrazione per il rifiuto a voler concedere una struttura sportiva alla squadra di Volley locale. Gli uffici, correttamente, hanno fatto presente che, da alcuni mesi «eventi imprevisti hanno costretto recentissimamente il comune ad interrompere tutti i precedenti rapporti di gestione attivi con diverse associazioni sportive». Nella pratica, i dirigenti informano che bisogna attendere le nuove assegnazioni. La disposizione coinvolge anche il palazzetto dello sport intestato a Vecchiatto e gestito dalla “ASD Libertas Pasian di Prato” il cui presidente, titolare della convenzione col comune è il genitore del vice sindaco Ivan Del Forno, Enzo. Pur in assenza di una società di gestione del palazzetto, nella giornata di ieri, sono stati notati alcuni atleti che svolgevano attività agonista all’interno della struttura. Per quale ragione l’amministrazione comunale ha rifiutato di concedere l’uso di strutture comunali ad un’associazione di Volley e concesso arbitrariamente e, forse, abusivamente, l’uso del Palazzetto agli iscritti alla Libertas? E se fosse accaduto un infortunio ad un atleta? chi si sarebbe assunto la responsabilità in assenza di un titolare della gestione? Sono stati chiamati i vigili urbani che hanno rilevato il presunto illecito e che, giocoforza, dovranno notiziare alla Magistratura l’episodio. In caso contrario, i genitori dei ragazzi iscritti al Volley hanno fatto sapere di aver già interessato un legale per fare chiarezza sull’ipotesi di abuso. Uno schiaffo allo Sport a pochi mesi dall’inizio del campionato e un esempio poco edificante da parte di un’amministrazione che predilige le conventicole familistiche all’universalità Olimpica. Il caso degli affidamenti ai gestori degli impianti sportivi si trascina da mesi i cui protagonisti sono il sindaco del comune di Pasian di Prato, Andrea Pozzo e il suo vice, Ivan Del Forno, segretario particolare dell’assessore regionale Barbara Zilli. La vicenda pasianese su cui la Corte dei Conti ha aperto un fascicolo, intreccia profili di turbativa nelle procedure per l’affidamento della gestione di impianti sportivi comunali (palazzetto dello sport), perimetri parentali, contributi illegittimi e proroghe furbette scoperte dopo la segnalazione di un cittadino. Il magheggio è germogliato ai primi giugno quando la giunta comunale del sindaco Andrea Pozzo e del Vice Ivan Del Forno ha preso atto che i magistrati aveva aperto un fascicolo in merito all’affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali deliberato a partire dall’anno 2015. In quella circostanza, la giunta dei furbetti pensava di farla franca deliberando la procedura di proroga fino al 2025. Tutto vanificato poiché la Corte dei Conti ha aperto un fascicolo istruttorio per verificare presunte irregolarità nelle procedure. Per fare un esempio: le strutture in oggetto erano state affidate in gestione sulla base di uniche offerte ricevute nonostante i bandi prevedessero una selezione procedurale e comparata fra più concorrenti. Probabilmente la Corte dei Conti è rimasta colpita dall’artifizio lessicale denominato “corrispettivi” che il comune ha erogato ad alcuni gestori e non previsto nel bando. Le strutture sono le seguenti: Campo di calcio di Santa Caterina gestito dagli Amatori calcio di Pasian di Prato; Campo di calcio di Colloredo di Prato, Amatori Colloredo; Polisportivo comunale alla ASD Rugby di Udine e il Palazzetto dello sport alla ASD LIbertas (Enzo Del Forno) di Pasian di Prato che ha ricevuto fondi dal comune. I cosidetti “corrispettivi” che sono stati assegnati all’ASD Rugby di Udine hanno raggiunto la cifra di 48.800 euri all’anno e per 5 anni. Pasiano Pantano, Regione infetta.