ForzaItaliaFvg Exxx…Polzive!!! I coniugi Santarossa-De Santis dichiarano fedeltà anche al partito azzurro. Lei caposegreteria del gruppo a Trieste, lui al Ministero dell’economia con Sandra Savino.

Matteo Santarossa e Francesca De Santis si sono sposati nell’agosto del 2021. Lui era capo segreteria di Forza Italia in Consiglio regionale, lei, imposta dalla coordinatrice Fvg del partito, Sandra Savino, assessora al turismo e grandi eventi del comune di Trieste. Dopo due anni il legame con il partito di Berlusconi è ancora più solido. Francesca De Santis è caposegreteria del gruppo di Forza Italia in consiglio regionale Friuli Venezia Giulia, mentre Matteo ricopre l’incarico di responsabile dell’ufficio per l’erogazione dei servizi al ministero dell’Economia e delle finanze a Roma. Lo stesso dicastero occupato dalla sottosegretaria Sandra Savino. A onor del vero va ricordato che Matteo Santarossa è risultato fra i vincitori di un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 38 unità di personale dirigenziale, a tempo determinato, nel ruolo dei dirigenti del Ministero dell’economia e delle finanze. Il marito della caposegreteria degli azzurri a Trieste si è classificato al 16esimo posto. Tutto regolare, ben s’intende. Ma ciò che ha incuriosito gli addetti ai lavori, oltre alla specchiata dedizione della coppia al partito di Berlusconi, è stata la coincidenza della partecipazione al concorso per dirigenti istruito proprio durante il mandato della sottosegretaria e coordinatrice degli azzurri in Friuli Sandra Savino. Una coppia unita dall’irresistibile amore per Forza Italia.