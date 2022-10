FondazioneTrieste Exxx…Polzive!!! L’emerito Massimo Paniccia rieletto all’unanimità presidente della Crt di Trieste

Si è insediato nella giornata di ieri il Consiglio Generale della Fondazione CRTrieste, il quale, in maniera unanime e per acclamazione, ha nominato Massimo Paniccia Presidente dell’Ente giuliano per il prossimo quadriennio. All’evento, Massimo Campailla è stato nominato poi Vicepresidente del Consiglio Generale della Fondazione. Attualmente, gli organi della Fondazione CRTrieste risultano così composti:

Consiglio Generale: Presidente Massimo Paniccia; Vicepresidente Massimo Campailla; Componenti, Marianna Accerboni, Alessandro De Pol; Roberto Di Lenarda; Adalberto Donaggio; Alessia Favretto; Mons. Ettore Malnati; Lori Petronio; Rita Rapotez; Franco Sterpin Rigutti; Sabrina Strolego; Gianni Verrone.

Il Consiglio di Amministrazione è invece composto da: Massimo Paniccia Presidente; Vicepresidente Francesco Prioglio. Componenti, Loredana Catalfamo. Enrico Eva, Francesco Peroni. Paniccia ha espresso un “sentito ringraziamento a Tiziana Benussi”, Presidentessa uscente. “Ringrazio della fiducia e delle attestazioni di apprezzamento manifestate nei miei confronti dal Consiglio – ha dichiarato Paniccia – che testimoniano la condivisione per l’attività svolta in un clima di grande unità dalla Fondazione in questi anni e ci spronano a proseguire e migliorare al fine di promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio, creando valore e benessere per la comunità locale”.