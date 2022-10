UdineSfascioNight Exxx…Polzive!!! Clamorosa cantonata di Gabriella Carlucci alla sfilata: “A Udine c’è rigore e serietà!”. In piazzale Cella coltelli che roteano e tirapugni che colpiscono. Intervenute 4 pattuglie della Polizia e un’autoambulanza. 2 feriti.

L’ospite d’onore della seconda edizione di “Udine Fashion Night” che si è svolta ieri sera in piazza Libertà era Gabriella Carlucci. L’ex parlamentare, cresciuta in Friuli, allucinata forse dalla fosforescenza delle luci in pedana, si è inerpicata in un elogio fiabesco alla città che riportava Udine agli anni del dopoguerra e non certo a quelli della Cavarzerani. Simbolo del disordine friulano. Intervistata dalla conduttrice Bertarelli, la soubrette televisiva ha stordito il numeroso pubblico vipparolo con alcuni passaggi da brivido: “Il fatto di aver vissuto in questi luoghi in cui ci sono delle regole, aiuta molto e tutto va bene – incanta Carlucci – è un ambiente favorevole. Quando torno da queste parti trovo che qui c’è un rigore e una serietà che, purtroppo, man mano che si scende verso il sud dell’Italia le cose cambiano sensibilmente…”. Un attacco al Meridione d’Italia inopportuno in un festival della moda e della creatività italiana. A ricordare alla Carlucci che Udine non si è fermata al dopoguerra, ci ha pensato una decina di stranieri che in piazzale Cella, mentre il cuore della città si dondolava sulla sfilata, se le sono date di santa ragione. Tirapugni, catene e coltelli roteavano come i capi d’abbigliamento di Beltrame e Anna Mareschi Danieli in pedana. Una rissa di dimensioni incredibili che ha richiesto l’intervento di almeno 4 pattuglie della Polizia e un’ambulanza. La Polizia Locale degli sceriffi non pervenuta. Gabriella….Anche a Udine di allocchi se ne vedono pochi.