DinDonSauvignòn Exxx..Polzive!!! Il patriota Scoccimarro sistema all’ambiente il Comandante dei Carabinieri che indagava sulla Connection vitigna. Spunta il giallo della laurea. Incarico fiduciario.

La conferma che l’atmosfera è cambiata dopo il 25 settembre è testimoniata dalla sistemazione di un comandante dei Carabinieri, esperto in antisofisticazioni, alla direzione ambiente della regione Friuli VG, di competenza dell’assessore di Fratelli d’Italia Fabio Scoccimarro. Si tratta di Antonio Pisapia, colui che aveva condotto le indagini sul clamoroso caso della “Sauvignon Connection” esploso in Friuli nel 2015. L’ufficiale, già Comandante del NAS di Udine, dal 28 settembre 2022 fino al 1°agosto 2023 svolgerà l’incarico di Vicedirettore centrale presso la Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibili. Lo ha stabilito la giunta regionale nella seduta del 23 settembre scorso dopo che, a decorrere dal 30 giugno 2022 Gianni Mighetti era stato collocato in quiescenza. Tutto regolare, ben s’intende, solo che a leggere attentamente la delibera di generalità del 29 aprile scorso spuntano alcune prescrizioni “tecniche” relative ai requisiti di assunzione che hanno incuriosito il palazzo. La norma che regolamenta le assunzioni di vice direttori centrali determina anche i «requisiti necessari per l’affidamento dell’incarico ed in particolare prevede che il predetto incarico possa essere conferito, oltre che a dirigenti di ruolo della Regione, anche a soggetti esterni, in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e di esperienza professionale almeno biennale, adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico, enti o associazioni di diritto privato o aziende pubbliche o private ovvero acquisita nelle libere professioni con regolare iscrizione ai relativi albi». Dal 30 aprile al 1°settembre non è stato pubblicato nessun avviso di selezione per l’incarico di vicedirettore; a tutt’oggi il curriculum vitae del Tenete Colonnello Pisapia non è pubblicato e, a quanto risulta dalla piattaforma Linkedin, il Carabiniere è in possesso di una laurea triennale (1°livello) e non magistrale come richiesto dalla delibera di generalità del 29 aprile. Inoltre non si notano nel neo dirigente, le caratteristiche richieste per l’incarico: “esperienza professionale almeno biennale, adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche”. Pisapia, seppur ottimo Comandante dei Nas di Udine, non documenta di aver maturato esperienze in campo ambientale, si limita all’antisofisticazione di Udine e al nucleo Investigativo a Trieste.

Con un colpo a sorpresa, l’effetto del 25 settembre in Friuli è già arrivato, l’Arma dei Carabinieri chiamata dai Benito Remix ad occuparsi di sviluppo sostenibile.