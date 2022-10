Agricoltore non paga le bollette. Per rinviare udienza dal giudice di pace si presenta col trattore.

Un agricoltore di Faedis (Ud), nei guai per non aver pagato alcune bollette, si è presentato dal giudice di pace di Udine col trattore per ottenere un rinvio. La prima udienza era già stata rimandata una volta per lo stesso motivo: «Era stata fissata – ricostruisce Bertossi – a metà settembre. Proprio per le esigenze della vendemmia avevo presentato istanza di rinvio, concessomi. Per analoga ragione l’ho avanzata nuovamente, visto che, causa maltempo appunto, le attività non si sono ancora concluse. Oggi mi sono presentato col trattore davanti all’ingresso del Tribunale col trattore e i giudice ha rinviato a novembre.