FineVita Exxx…Polzive!!! Il consigliere regionale Bullian incalza Fedriga sulle richieste dei cittadini colpiti da patologie irreversibili: Segua l’esempio del suo collega Zaia.

“Il 2 maggio scorso il consiglio regionale del Veneto ha votato a favore di una mozione (32 favorevoli su 41 presenti) che “impegna la giunta regionale a garantire a tute le persone che avanzano richiesta di fine vita, un percorso oggettivo, rapido e scevro da qualunque tipo di condizionamento e garantire la libertà di scelta”. Il consigliere Bullian ricorda una riflessione del presidente Zaia sul tema: “Ogni cittadino decide, deciderà quale sarà il suo progetto di vita, noi dobbiamo preoccuparci del fatto che tutte le persone possano decidere nella totale libertà”. Prendendo spunto dalle parole del presidente leghista, l’esponente del “Patto per l’Autonomia”, ha depositato una mozione nel consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, primo firmatario e sottoscritta da Morettti, Pellegrino, Fasiolo, Honsell, Liguori, Conficoni, Cosolini, Pisani, Pozzo, Martines, Putto. Celotti, Mentil, Massolino, Capozzi e Moretuzzo. Il documento verrà presentato in occasione del prossimo Consiglio comunale di Gorizia da Eleonora Sartori, consigliera della lista civica “Noi Mi Noaltris GO!”, prima firmataria della stessa mozione. Bullian ha ricordato: “Confidiamo che anche la nostra Regione segua l’esempio del Veneto, ascoltando le voci delle migliaia di cittadine e cittadini che sono venuti ai banchetti per chiedere, con la loro firma, una chiara, compatta e forte azione istituzionale per riconoscere il diritto al “fine vita” con tempi e procedure certe”.