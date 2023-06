FratelliDiLionsExxx…Polzive!!! Il consigliere comunale di Palmanova, Massimiliano Tosto di Fratelli d’Italia, eletto presidente del Lions Club di Gorizia Host.

Martedì scorso, presso la sede dei Lions Club “Gorizia Host” si è celebrato il caratteristico “scambio del martello”, il passaggio del testimone per la guida dello storico sodalizio dei “Lions” del capoluogo isontino. Massimiliano Tosto è stato eletto nuovo presidente al posto di Patrizia di Fede. Rimarrà in carica per l’anno sociale 2023/2024. Il neo presidente è stato uno degli animatori della campagna elettorale di Fratelli d’Italia per le comunali di Palmanova e per le regionali dell’aprile scorso. E’ stato eletto consigliere comunale nella città stellata col simbolo di Giorgia Meloni e attualmente siede nei banchi dell’opposizione. Il dirigente sanitario è segretario regionale della ANAAO ASSOMED, il sindacato della Dirigenza medica e sanitaria. Alcuni mesi fa il neo presidente del Lions aveva preso posizione rispetto alla sanità regionale: “Vogliamo che i cittadini sappiano che la nostra prima preoccupazione che abbiamo e percepiamo, è che l’impoverimento della sanità ha eroso anno dopo anno risorse alla sanità pubblica regionale. I medici nella nostra regione – osservava Tosto – sono quelli pagati di meno rispetto alle altre. E chi può se ne va dal SSr con i risultati che sono sotto i nostri occhi”.

I soci del Lions Club “Gorizia Host”, sono 45. Durane la cerimonia dello “scambio del martello” è stato ripercorso l’ultimo anno del sodalizio. “È stato un anno ricco di soddisfazione per i numerosi service realizzati, da ultimo il contributo per la realizzazione dell’aula informatica per il nuovo centro diurno Anffas, nonché per la partnership creata con i club service goriziani, che auspichiamo possa proseguire e crescere. Un ringraziamento speciale alla Past President Patrizia Di Fede per l’enorme lavoro svolto insieme al suo team e i migliori auguri per il neo Presidente Tosto”.