DeToniComunicazioni Exxx…Polzive!!! Pubblicato l’avviso per la selezione del nuovo addetto stampa del comune di Udine. Domande entro il 25 giugno.

Non più due giornalisti, bensì uno. Evidentemente il nuovo sindaco non vuole ripetere il via vai del suo predecessore quando l’ufficio di staff si era trasformato in un circo. Giornalisti venivano sostituiti come calzini: Belviso, Michela Trotta, Giovanni Stocco e Marco Grisan. Era rimasto solo Francesco Chert che è riuscito a rimanere ancorato alla struttura per tutta la durata di Fontanini. In ogni caso la segretaria generale Francesca Finco ha pubblicato l’avviso di selezione finalizzato all’assunzione, con contratto a tempo determinato, di un funzionario amministrativo da assegnare all’ufficio di staff in qualità di addetto stampa. La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla stessa, entro il termine perentorio del 25/06/2023. Gli interessati a tale nomina devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici: titolo di studio: laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, laurea del vecchio ordinamento, Diploma universitario triennale. Una commissione tecnica appositamente nominata provvederà ad un esame dei curricula prodotti, valutando la sussistenza di tutti i requisiti richiesti. Non verrà assegnato alcun punteggio ai curricula. Al termine dei lavori la commissione tecnica predisporrà un elenco di candidati il cui curriculum, a giudizio della stessa, è in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’incarico da svolgere. La commissione trasmetterà detto elenco al Sindaco, che individuerà il soggetto cui affidare l’incarico, anche tenuto conto degli aspetti inerenti al rapporto di fiducia che dovrà intercorrere nell’esercizio delle attività lavorative oggetto del contratto. L’ufficio di staff sarà integrato con altre due assunzioni a tempo determinato di categoria C. Domande entro il 25 giugno.