DeclinoFriulano Exxx…Polzive!!! Bini si allea coi Comitati “No Acciaieria”. Tirato un bidone clamoroso a Benedetti e Confindustria Udine. Martedì assemblea pubblica in città. Parla l’a.d. di Metinvest.

Zig-zag sull’acciaieria a San Giorgio di Nogaro. Domenica scorsa le celebrazioni dei Cantieri “Marina San Giorgio” nella zona industriale. Martedì prossimo assemblea pubblica a Udine per dire no all’ipotesi di insediamento di un impianto siderurgico a Punta Sud. Due appuntamenti che certificano un’inaspettata saldatura fra l’esponente della giunta regionale Sergio Bini (attività produttive) e i negazionisti universali friulani. L’assessore regionale, alla festa del mezzo secolo dei “Cantieri Marina San Giorgio”, aveva puntualizzato: «Solo i paracarri non cambiano idea», facendo capire di essersi piegato alla volontà dei pasdaran sangiorgini e quindi di voler abbandonare il progetto di un mega impianto di produzione di acciaio nella zona industriale. La mossa, sotto l’aspetto dello sviluppo economico della regione, ha dell’incredibile, rivela un arretramento culturale e di leadership politica friulana sottomessa alle scorribande dei Comitati e dei poteri forti del pordenonese che temono la concorrenza friulana. Politicamente, per un assessore regionale alle attività produttive, è un cortocircuito ad altissimo voltaggio che viene interpretato come un attacco frontale a Confindustria Udine e all’amministratore delegato di Danieli, Gianpiero Benedetti. Il manager dell’azienda di Buttrio si era speso in prima persona con gli ucraini per favorire l’insediamento dello stabilimento a San Giorgio. In Confindustria sono storditi. Come si fa a perdere la possibilità di aumentare il Pil della provincia di Udine del 12/14%? Sul tema, circa un mese fa, era intervenuto l’amministratore delegato di Metinvest, Yuriy Ryzhenkov che aveva confermato di essere in partnership con la friulana Danieli per un importante investimento. Affgerma l’a.d.: «Non è da ieri che Metinvest sta seriamente valutando la possibilità di creare un complesso industriale in Italia che potrebbe completare il ciclo di semilavorati realizzati in Ucraina, producendo coils che possono essere utilizzati dall’indotto italiano. Attualmente le industrie italiane sono costrette ad acquistare fino a 6 milioni di tonnellate di coils sul mercato internazionale». Riguardo alla localizzazione dell’impianto, Ryzhenkov aveva detto (aprile 2023): «C’è un’opzione in esame è San Giorgio di Nogaro (Udine). Queste sono tutte cose a cui stiamo seriamente pensando e ne stiamo parlando con le autorità locali. Le date di inizio non sono ancora note, ma sicuramente ci stiamo lavorando. Stiamo scegliendo i partner giusti per fare queste operazioni, e questo contribuirà sicuramente a rafforzare i legami tra Ucraina e Italia nel prossimo futuro». Declino.