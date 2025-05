FesteDiCalcio Exxx…Polzive!!! A Codroipo si festeggiano i successi della squadra di calcio. Attivate relazioni impensabili fino a ieri. Il brindisi rivela l’alleanza che deciderà il futuro dell’amministrazione del capoluogo del Medio Friuli. Il ruolo dei tessitori-esploratori: Un nome di alto livello per il dopo Nardini.

Nel Medio Friuli si festeggia per i successi del Codroipo Calcio. E quale occasione migliore di una tavolata per “ragionare” sul futuro della maggioranza che guida il comune? Come si vede dalla foto, il clima è sereno e allegro. E le ragioni sono ben confezionate. Per festeggiare i grandi successi del Codroipo Calcio la tavola è stata ben imbandita dalla gastronomia delle Risorgive e dai Gran Cru della Còte de Blancs. La grande stagione calcistica del Codroipo è marcata da una serie di successi formidabili. Vittoria nel torneo di Coppa Italia Fvg e squadra classificata fra le prime 8 squadre a livello nazionale dello stesso torneo. Nel Campionato di eccellenza il Codroipo è terzo a pari punti col Muggia. Attovagliati a brindare e argomentare di campionati e campagna acquisti per la prossima stagione c’erano il sindaco Nardini, l’imprenditore Luciano Facchini, il dottor Canciani e il consigliere comunale Thierry Snaidero. Quando il retroscena ribalta la scena. Dal ruolo dei presenti si capisce che dietro la riservatissima festa per la brillante stagione del Codroipo calcio si nascondono progetti amministrativi e incubazioni di alleanza politiche inaspettate. Tra un Gran Cru delle Risorgive e un mix di crostini le argomentazioni scivolavano dal gran calcio alla situazione politica codroipese. Qual’è l’obiettivo di Luciano Facchini, del consigliere comunale Therry Snaidero e del dottor Canciani? E’ evidente che la serata aveva ben altri scopi che i festeggiamenti. Esplorare nuove alleanze in vista di un dopo Nardini che si avvicina sempre più.