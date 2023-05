FerrieraPolveriera Exxx…Polzive!!! Sul caso San Giorgio il sindaco Del Frate inchioda Bini: Cazzi tuoi, mi sono rotto di fare il grullo espiatorio. L’assessore regionale balbetta su Telefriuli e sul Messaggero. Si fa o non si fa?

Prima un consiglio comunale in cui un’assessora si astiene sul voto delle direttive per la predisposizione di una variante in merito alla riduzione delle fasce di rispetto presentate al Cosef dalla precedente amministrazione (Mattiussi); poi l’annuncio di un fantomatico referendum per tranquillizzare la popolazione; a seguire la sedia vuota all’incontro di villa Dora e infine l’intervista al Messaggero Veneto in cui il sindaco Del Frate sbrocca e viene fuori la verità: «Gli unici atti che sono stati inoltrati, riguardanti tale sito industriale, sono una delibera di giunta regionale e di consiglio comunale». Del Frate è costretto a “scordare” che la sua maggioranza aveva presentato al Consorzio Cosef (aprile 2022) un’istanza di riduzione della fascia di tutela dell’area Punta Sud di San Giorgio di Nogaro. Evidentemente la regione, avendo capito che la proposta al Cosef della giunta precedente Mattiussi-Bertoldi, avrebbe pregiudicato il progetto dell’impianto siderurgico, ha usato il sindaco Del Frate come ariete per cassare la proposta dell’ex sindaco Mattiussi. A giudicare dall’intervista apparsa l’altro ieri sul messaggero veneto, il sindaco deve aver capito di essere stato usato dalla regione come hanno fatto gli americani con Putin che è scivolato nel pantano ucraino. E Pietro è sbroccato: “La regione chiarisca!”. A stretto giro di stampa, e dall’estero dove si trovava, Fedriga deve aver invitato l’assessore Bini a togliere le ruggini dall’Aussa e prendere in mano la situazione. Oggi sul giornale dice e non dice: «E’ interesse della regione valorizzare il patrimoinio naturalistico, culturale e turistico del Fvg nel pieno rispetto dell’ambiente e degli ecosistemi unici al mondo…». Una premesse in politichese purissimo, stritolata dal brano successivo: «Posso garantire fin d’ora che non verrà avallato alcun impianto che possa nuocere all’ambiente, alla salute e al turismo della nostra regione…». La nuova acciaieria viene presentata come modello industriale “green” alimentata a idrogeno, pertanto, secondo gli studi delle università, degli uffici della regione (valutazioni tecniche) e della giunta, l’impianto si potrà fare (vedi Kronospan). Ma ora il sindaco-espiatorio ha passato la palla a Fedriga e Bini. Se la vedano loro. Questo è il punto politico. E domani alle ore 11, di fronte a terrazza mare di Lignano, è pronta una nuova rata di fischi per assessori, presidenti, consiglieri. Si inaugura la stagione estiva.