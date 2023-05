DeToniRibaltoni Exxx…Polzive!!! Alla vigilia del 1°consiglio comunale saltano i nervi agli eletti. Nel centro destra è aperta la corsa alle briciole. La Lega sfila una commissione ai Benito Remix. A Salmé una presidenza. Tensione in maggioranza: Scalettaris nel misto. Patti alza i toni.

Nel pomeriggio di dopodomani è convocato il primo consiglio comunale di Udine del sindaco De Toni. Si procederà alla votazione del presidente del consiglio (designata Nassimbeni), al vice (quota maggioranza e al vice dei vice opposizione). Tuttavia sia da una parte che dall’altra, la vigilia dell’adunanza è appesantita da fortissime tensioni interne fra gli eletti. Il centrodestra non ha ancora assorbito l’onta della sconfitta e Fontanini è ancora illuso di aver vinto le elezioni pertanto i partiti convocano riunioni come se dovessero decidere le sorti del pianeta e invece sono costretti a fare i conti con gli strapuntini da dividere. Uno shock non ancora metabolizzato che sta già creando le prime scintille. Da prassi consolidata, all’opposizione va la presidenza di due commissioni e la vice della vice presidenza del consiglio. La Lega ha già prenotato una delle due, esattamente la commissione statuto, al nome di Alessandro Ciani, mentre l’altra presidenza dovrebbe finire al consigliere Stefano Salmé. Benito Remix a secco. Per il centrodestra si pone un problema politico poiché il leader di “Liberi Elettori” non andrebbe computato come opposizione. Ma la maggioranza ha le idee chiare e su Salmé non si transige. In quanto al centrosinistra si avvertono le prime schermaglie, Scalettaris si è già sfilato dal terzo polo e finirà nel misto e Patti sta meditando il da farsi. Incomprensioni anche nel Pd con Peratoner e Giacomello sulle barricate. Lunedì 8 maggio ore 17 primo consiglio.