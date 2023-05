CalcioMarcio Exxx…Polzive!!! Il giudice sportivo punisce lievemente il covo di sbandati di Udine: 8.000 euri al Napoli e 2.000 all’udinese. Chi paga i danni di ieri sera? chi paga le forze dell’ordine? Uno sport che si regge sulle sanatorie dello stato. Game Over.

Nessun provvedimento di chiusura per lo stadio Dacia Arena dopo gli episodi accaduti durante la partita Udinese-Napoli. Solo la sanzione di 2.000 euri. Restano in piedi le segnalazioni ai tifosi che hanno provocato gli scontri.

Una delle cose inspiegabili che si verificano ogni qualvolta si disputa una partita di calcio è quella del servizio d’ordine. In genere le società si servono di modeste squadre di para-volontari che poco conoscono delle tecniche dei tifosi per intrufolarsi nello stadio e ieri sera è stato dimostrato. A compensare queste lacune è costretta ad intervenire la forza pubblica. Solo ieri alcune centinaia di agenti in tenuta antisommossa cercavano di presidiare lo stadio compreso un elicottero che svolazzava per ore e ore sopra le teste dei residenti. Quanto è costata tutta questa movimentazione? Quanto costa far funzionare lo sport più violente d’Italia? chi paga? Paga Pantalone, tranquilli, che deve sopperire alle negligenze delle società di calcio. Come ieri sera in cui c’è stata l’apoteosi degli sbandati e il loro mondo in cui le società di calcio si reggono sulle sanatorie dello Stato. Visto che i fatti accaduti sono stati gravissimi, è notizia di poco fa che il Giudice Sportivo sia già al lavoro per analizzare attentamente quanto accaduto e valutare eventuali provvedimenti nei confronti della società bianconera e della Dacia Arena (2.000 euri di multa), oltre a possibili sanzioni per i tifosi coinvolti. Pare che alcuni tifosi friulani abbiano causato disordini e aggressioni provocando momenti di pericolo. Le responsabilità della società nel garantire la sicurezza all’interno dello stadio saranno anch’esse oggetto di indagine. Se ritenuta responsabile, l’Udinese potrebbe ricevere ulteriori sanzioni, che potrebbero riguardare il pagamento di risarcimenti o limitazioni nella gestione delle partite casalinghe. Allo stesso tempo, le autorità stanno lavorando per individuare i tifosi coinvolti negli incidenti. Una volta identificati, questi dovrebbero essere colpiti dal divieto di accesso agli impianti sportivi per un periodo di tempo variabile. Calcio marcio.