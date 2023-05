BernavaGraffiava Exxx..Polzive!!! Il Tar respinge i ricorsi sulle autorizzazioni per l’ampliamento Kronospan di San Vito. Il sindaco impugna e si rivolge al consiglio di Stato. Tremano gli austriaci e la coppia Cenedella-Agrusti

Alberto Barnava non aveva e non ha mai chinato il capo nei confronti di Kronospan o dei vertici del Consorzio industriale Ponte Rosso rispetto all’ampliamento Kronospan. E non c’è stato nessun atteggiamento “remissivo” da parte del sindaco rispetto alle sentenze di primo grado del Tar contro i ricorsi del comune (vedi leopost). Il sindaco graffiava e attendeva la zampata politica che è arrivata a dispetto di chi pensava che il primo cittadino non avesse a cuore la salute dei cittadini. Tutto viene esposto nella delibera giuntale del 27 aprile scorso in cui l’organo esecutivo del comune di San Vito al Tagliamento, autorizza il sindaco ad agire in giudizio rispetto al procedimento di autorizzazione unica regionale (PAUR) adottato dalla direzione centrale difesa dell’ambiente della Regione FVG e proposto dalla ditta Kronospan Italia s.r.l. All’interno del procedimento è stata valutata la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) e la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativamente alla realizzazione di un impianto di produzione di pannelli truciolari da legno riciclato nella zona industriale Ponte Rosso. Il comune di San Vito aveva impugnato i provvedimenti della regione. Con sentenza del 16 marzo scorso, il TAR FVG, aveva respinto i ricorsi. Per il sindaco Bernava e la sua giunta, il provvedimento del tribunale amministrativo presentava evidenti profili di criticità e che le argomentazioni proposte non potevano non essere esenti da rilievi. Pertanto, ravvisata la necessità di tutelare gli interessi sottesi alla materia del contendere, quali la tutela della salute pubblica, del territorio e dell’ambiente, che si ritiene assumano carattere di assoluta centralità nell’ambito della procedura al cui esito sono stati adottati i provvedimenti impugnati, si autorizza a procedere all’impugnazione di fronte al Consiglio di Stato della sentenza pronunciata dal TAR FVG sul ricorso del 16 marzo scorso. Ora la parola passa ai giudici d’appello e per la Kronospan è un nuova ed inaspettata battuta d’arresto.