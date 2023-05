CalcioMarcio Exxx…Polzive!!! Gli Ultras dell’Udinese in combutta con i romanisti per bastonare i napoletani: una quarantina le posizioni al vaglio della Polizia. Raffica di Daspo.

Fra i tifosi dell’Udinese e quelli del Napoli, storicamente, non corre buon sangue. Mentre con i romanisti i friulani vanno d’amore e d’accordo. Al punto che giovedì sera fra i “randellatori” della cuva Nord di Udine erano presenti molti tifosi della Roma che volevano rovinare la festa ai napoletani. C’è chi è partito per mischiarsi fra gli amici “friuliani”. E chi è rimasto a Roma a “difendere la città”. L’obiettivo era chiaro: tenere alto l’onore degli ultras giallorossi e cercare di rovinare la festa scudetto ai nemici napoletani. E’ per questo che in gran segreto un gruppo di tifosi della curva Sud giovedì sera si è recato a Udine e ha preso parte agli scontri all’interno della Dacia Arena, prendendo a cinghiate “quelli giusti”. L’astio tra le due tifoserie è arrivato al punto di non ritorno dopo gli incidenti in autostrada dello scorso gennaio. E anche a Roma, subito dopo il fischio finale, sono scattate le ronde degli ultras giallorossi della Sud a caccia di supporter partenopei. Sul fronte delle indagini, la Polizia di Stato di Udine ha individuato alcuni dei presunti responsabili degli scontri fra le tifoserie dell’Udinese e del Napoli, durante i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto da parte del Napoli. Delle attività in corso è stata informata la Procura della Repubblica di Udine, che coordina gli investigatori e alla quale – secondo informazioni in attesa di conferma ufficiale – è stata già inviata una prima informativa da parte delle forze dell’ordine. Stando alle informazioni disponibili finora, in attesa delle notizie ufficiali che saranno diffuse esclusivamente dalla Procura della Repubblica, le posizioni all’esame degli investigatori sono 38; i Daspo che potrebbero essere adottati sono una quindicina.

Fra le varie posizioni e i Daspo all’esame, ci sono anche quelli che coinvolgono soggetti che hanno precedenti specifici.