FelixFriuli Exxx…Polzive!!! Qual’è l’isola felice? Le forze dell’ordine fanno saltare le valvole ad un’associazione per delinquere con basi a Pradamano, Buttrio, Pozzuolo del Friuli e Manzano. Sei arresti, indagate 20 persone. Profitti per mezzo milione di euro.

Con un blitz scattato alle prime luci dell’alba di oggi, martedì 8 aprile, Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno tratto in arresto sei persone con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata a furti, truffe e rapine. Cinque di loro appartenenti a una sola famiglia sinti di cittadinanza italiana, i Braidic. L’altro arrestato è un cittadino sloveno. Assieme a loro, indagate a piede libero 20 persone. I reati contestati sono riconducibili a: scambi di denaro o compravendita di beni, come per esempio automobili. Gli incontri a Villa Giuseppe di Pradamano, dove risiedeva il capo famiglia. I reati si incentravano su proposte di scambio di banconote di grosso taglio a tassi vantaggiosi, con un 10-15% di guadagno per la controparte. Quando l’interessato dava loro il denaro, gli indagati si allontanavano e sparivano, o lo sottraevano. In caso di contatto fisico, contestato il reato di rapina. I malcapitati venivano dissuasi dallo sporgere querela, anche con toni minacciosi. Contestato anche il riciclaggio di denaro e l’autoriciclaggio. Oltre alla villa di Pradamano, disposto il sequestro di una casa a Buttrio e Pozzuolo del Friuli e di un negozio a Manzano e diversi conti correnti. Sempre di proprietà della stessa famiglia. In due anni, per 17 di questi episodi, i profitti avrebbero superato il mezzo milione di euro. Di 120 pagine l’ordinanza firmata dalla Gip del Tribunale di Udine. Le indagini – effettuate anche con intercettazioni – coordinate dal PM Andrea Gondolo.