SindacatoAffermato Exxx…Polzive!!! La UilFpl alza il polverone contro la Cisl: Coinvolta in scandali che hanno svergognanto l’intero mondo sindacale. Non è più credibile, la sigla abbandonata da iscritti e delegati. “Per la Uil parlano i fatti, l’aumento degli iscritti che si fidano di noi”. Proclamato lo sciopero l’11 aprile.

Nel corso di una conferenza stampa convocata dal Segretario Generale della UilFvg Matteo Zorn e dal segretario Generale UilFpl Stefano Bressan, sono stati elencati alcuni punti riguardo l’attività sindacale e i nuovi obiettivi a partire dai numeri: “Nel 2022, in Asugi la UilFpl contava 1.130 iscritti. Oggi siamo a 1.320. Una crescita significativa, sì, ma non paragonabile al vero salto che abbiamo registrato in AsuFc, azienda dove diverse posizioni strategiche – da SOC fondamentali a numerosi coordinamenti – sono notoriamente occupate da figure storicamente vicine alla CISL. Eppure, proprio lì, i nostri iscritti sono passati da 675 a 1.215. Un balzo netto e inequivocabile. Altro che “aiutini”: questa è la forza della coerenza, della presenza, dell’ascolto. Questa è fiducia vera”. Ricordano i due dirigenti. A questo punto, “Come UIL, ci chiediamo con quale credibilità la CISL possa ancora parlare di tutela della sanità, dopo che la sua categoria FP è stata coinvolta in scandali che hanno messo in imbarazzo l’intero mondo sindacale regionale. La CislFp oggi è un sindacato in evidente caduta libera, sia in termini di iscritti che di delegati, che continuano ad abbandonarlo proprio perché delusi da un’azione sindacale ormai scollegata dai bisogni reali del personale. Il Segretario Monticco, invece di occuparsi delle macerie interne al suo sindacato, preferisce insinuare illazioni sul nostro lavoro in Asugi, parlando di presunti “aiuti interni” a giustificazione della nostra crescita. Ma i fatti, come sempre, parlano più di qualunque insinuazione. Nel 2022, in Asugi, la UilFpl contava 1.130 iscritti. Oggi siamo a 1.320. Una crescita significativa, sì, ma non paragonabile al vero salto che abbiamo registrato in AsuFc, azienda dove diverse posizioni strategiche — da SOC fondamentali a numerosi coordinamenti — sono notoriamente occupate da figure storicamente vicine alla CISL. Eppure, proprio lì, i nostri iscritti sono passati da 675 a 1.215. Un balzo netto e inequivocabile. Altro che “aiutini”: questa è la forza della coerenza, della presenza, dell’ascolto. Questa è fiducia vera. Prima di lanciare accuse infondate e fare dichiarazioni che lo espongono al ridicolo, il Segretario della CISL farebbe bene a guardare in casa propria e riflettere sul perché sempre più lavoratori si allontanano dal suo sindacato. In ogni caso, siamo in un paese democratico e tra il 14 e il 16 aprile, con il voto per le RSU, saranno proprio le lavoratrici e i lavoratori a dire l’ultima parola. Saranno loro a decidere chi li rappresenta davvero e chi, invece, è rimasto solo con le chiacchiere. E quando un sindacato viene “scansato come la peste”, forse è il momento di farsi qualche domanda seria. Da tempo chiediamo lo sviluppo della medicina territoriale e una ridefinizione del ruolo dei medici di medicina generale, insieme al potenziamento delle strutture dedicate alla fase post-ricovero e all’attivazione di presidi territoriali di supporto ai Pronto Soccorso. Su questi aspetti, purtroppo, registriamo ancora una situazione di stallo. Sulle liste d’attesa, basta soluzioni tampone, la crisi resta una delle emergenze più gravi del nostro sistema sanitario. Secondo le direttive regionali per il 2025, sono previste risorse dedicate per ridurre i tempi di attesa e smaltire gli arretrati. Le aziende sanitarie dovranno monitorare costantemente i risultati e trasmettere i dati all’Azienda regionale. È un passo utile, ma non sufficiente. Come UIL e UIL FPL riteniamo che serva massima trasparenza nella gestione di questi numeri e, soprattutto, un cambio di passo sull’organizzazione dei servizi. Senza interventi strutturali, le risorse rischiano di essere solo un cerotto su una ferita profonda. Abbiamo registrato segnali positivi su alcune prestazioni prioritarie, come gli interventi oncologici urgenti e le visite cardiologiche, ma si tratta ancora di eccezioni. Le segnalazioni che riceviamo dai cittadini — anche attraverso i canali di tutela attivati — confermano che i ritardi sono ancora troppo diffusi e che spesso le tempistiche previste dalle impegnative non vengono rispettate. Non basta inseguire le urgenze: serve una programmazione seria, investimenti mirati e una riorganizzazione che metta al centro il diritto alla cura nei tempi giusti per tutte e tutti. In Friuli Venezia Giulia parlare di standard assistenziali significa, purtroppo, confrontarsi con una realtà frammentata, in cui non esistono regole comuni e uniformi per garantire la qualità e l’equità dell’assistenza. Il diritto alla cura cambia da un’azienda sanitaria all’altra, creando una vera e propria sanità a macchia di leopardo, in cui le condizioni di lavoro degli operatori e i servizi offerti ai cittadini variano in maniera inaccettabile. Nonostante gli indirizzi nazionali e regionali che definiscono parametri precisi per il personale, i carichi di lavoro e l’organizzazione delle attività assistenziali, in molte realtà del nostro territorio questi standard non vengono applicati o vengono ignorati sistematicamente. Il risultato? Operatori sanitari sottoposti a turni massacranti, personale insufficiente, aumento del rischio clinico e servizi che non riescono a rispondere in modo efficace ai bisogni delle persone. La situazione è ancora più grave se si considera che tra le diverse aziende sanitarie della Regione ci sono profonde disuguaglianze:

In alcune aziende si garantisce il rapporto operatore/utente previsto, in altre si lavora stabilmente sotto organico.

In alcune realtà ci sono protocolli chiari e verifiche sui carichi assistenziali, in altre tutto è lasciato alla discrezionalità dei dirigenti. Servono misure concrete e immediate per garantire tutela reale a chi ogni giorno è in prima linea.

La sicurezza degli operatori sanitari non è un optional. È un diritto. L’Assessore alla Sanità ha messo sul piatto 36 milioni di euro per il personale del comparto e della dirigenza medica sui quali fare dei ragionamenti sulla valorizzazione del personale. Per garantire un servizio sanitario pubblico efficiente e dignitoso, la Regione deve adottare misure urgenti e strutturali. Tra le nostre priorità:

Adeguamento e valorizzazione economica del personale sanitario Chiediamo un incremento del trattamento economico accessorio per tutto il personale del Servizio Sanitario Regionale (SSR), riconoscendo il valore del loro impegno e la complessità delle mansioni svolte. Questa richiesta è ancora più urgente dopo il taglio della produttività che ha penalizzato i lavoratori di ASUGI a seguito della firma di un accordo al ribasso da parte di CGIL, CISL e FIALS. Queste sigle sindacali non hanno avanzato alcuna richiesta economica né per i lavoratori di ASUGI né per gli altri operatori del SSR. Troviamo inoltre sconcertante che FIALS, nonostante nel confronto di ieri avesse dichiarato l’intenzione di chiedere risorse per ASUGI, oggi abbia fatto un passo indietro, confermando di fatto la sua mancata volontà di adeguare gli stipendi del personale di ASUGI. Per il quale sciopereremo il giorno 11 aprile 2025.

Incentivi per il personale nelle aree disagiate Proponiamo misure economiche specifiche per chi lavora in contesti difficili e spesso carenti di risorse umane e strumentali. Il personale che opera in ospedali periferici, tolti dalla rete formativa o in zone a bassa attrattività deve essere adeguatamente supportato.

Attrazione e fidelizzazione dei professionisti sanitari – Welfare Per evitare l’esodo verso il privato o altre Regioni, occorre implementare un sistema di incentivi economici e di welfare, con agevolazioni su alloggi, formazione e sviluppo di carriera, che rendano il SSR più competitivo e attrattivo. Per questi motivi la UIL continuerà a lavorare con serietà e determinazione per difendere i diritti dei lavoratori e migliorare le condizioni di chi garantisce ogni giorno servizi essenziali ai cittadini”.