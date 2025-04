Daziati&Mazziati Exxx…Polzive!!! La frase choc del bullo USA che indigna i friulani. Quando i mercati sono in sofferenza molti fanno affari. I clamorosi conflitti ignorati dalla Consob.

A una cena di raccolta fondi per il partito repubblicano, poche ore prima dell’entrata in vigore dei dazi «reciproci», il presidente degli Stati Uniti ha parlato dei Paesi stranieri che vogliono trattare con lui sui dazi: «Questi Paesi ci chiamano, mi baciano il culo, stanno morendo dal desiderio di fare un accordo».

Quello che sta accadendo, in questi giorni, su tutte le piazze finanziarie – secondo il “Corriere” – suscita diversi interrogativi circa l’esistenza di giganteschi conflitti d’interesse nella cerchia di chi decide e sa e potrebbe di conseguenza operare sui titoli con un vantaggio impressionante. Trump e i suoi sono convinti che gli europei, ma non solo, abbiano a lungo fregato gli americani. E via di seguito nei confronti di altri partner commerciali. Quello che sta accadendo, in questi giorni, su tutte le piazze finanziarie suscita diversi interrogativi circa l’esistenza di giganteschi conflitti d’interesse nella cerchia di chi decide e sa e potrebbe di conseguenza operare sui titoli con un vantaggio impressionante. Nell’era in cui la forza tende a prevalere sul diritto, il conflitto d’interesse è ormai derubricato a un peccato veniale e forse persino elevato a dimostrazione di vivacità intellettuale e prontezza di riflessi. Qualcuno che abbia guadagnato per fortuna e intuito ovviamente c’è. Warren Buffet per esempio, si è tenuto giustamente liquido. Ma non della bravura e dell’intuito di quei pochi stiamo parlando, ma di quelli che hanno potuto avere in anticipo un’informazione, cosiddetta market mover e hanno operato di conseguenza. Ci sarà qualche indagine della Consob americana, peraltro gestita attualmente da un facente funzione in attesa del presidente nominato? La falsa notizia sul rinvio di 90 giorni dei dazi, che ha fatto svoltare in positivo nei giorni scorsi gli indici, configura, in via del tutto ipotetica, un reato di aggiotaggio, cioè la diffusione di una notizia falsa atta turbare il mercato. Ma che volete che sia in una tempesta mondiale di queste proporzioni? Le vendite allo scoperto, sui mercati europei, sono vietate in mancanza di possesso dei titoli. Qualcuno ha chiesto in questi giorni, anche alla nostra Consob, se non si potessero fermare le contrattazioni? Una sorta di neutralizzazione. Ma vige il principio dei vasi comunicanti. O lo fanno tutti o chi lo fa ne paga il conto, magari su altri mercati, come quello dei titoli di Stato. E per un Paese indebitato come il nostro, che ha bisogno di venderne tanti di titoli di Stato, è un pensiero da riporre velocemente nel cassetto.