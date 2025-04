FratelliAlLavoro Exxx…Polzive!!! Venerdì a Tavagnacco l’on. Rizzetto presenta la Pdl sulla partecipazione dei lavoratori ai risultati dell’impresa. Intervengono: Luigino Pozzo, Tilatti, Tommaso Foti, Mosetti, Fumarola, Massimo Paniccia.

Col timbro di Fratelli d’Italia venerdì 11 aprile, alle ore 10.00, a Tavagnacco (Udine) presso la sede di Oro Caffè, in via Perugia 6, si terrà l’incontro dal titolo “Art. 46 – La partecipazione: l’elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze delle imprese”. L’iniziativa è promossa dall’On. Walter Rizzetto, Presidente della Commissione Lavoro pubblico e privato. Nel corso dell’incontro verranno illustrati gli obiettivi della proposta di legge sulla partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati d’impresa. La pdl è già stata approvata in Aula alla Camera dei Deputati. Saluti istituzionali di: Tommaso Foti, Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione e di Walter Rizzetto, Presidente della Commissione Lavoro pubblico e privato Camera dei Deputati. Scaletta di interventi:

Daniela Fumarola, Segretaria Generale CISL

Graziano Tilatti, Presidente Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia

Luigino Pozzo, Presidente Confindustria Udine

Giulio Mosetti, Presidente Avvocati Giuslavoristi Italiani – Friuli Venezia Giulia

Massimo Paniccia, Presidente Confapi Friuli Venezia Giulia.