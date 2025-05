FedrigaSullaRiva Exxx…Polzive!!! Quale crisi superata? Il Friuli raggiunto dalle “ripicche” del Trentino: Fugatti caccia la vice meloniana Gerosa. Ciriani: “Non possiamo prendere schiaffi e fare finta di nulla”. I Benito Remix: No definitivo al terzo mandato. Fratelli d’Italia dilaniati.

Riporta “Il Gazzettino”: Ciriani al Festival dell’economia di Trento, Il tema è quello di Fugatti, presidente della provincia di Trento che, dopo l’impugnazione del governo sulla legge che gli prorogava il mandato ha revocato le deleghe alla vicepresidente della provincia autonoma Francesca Gerosa, di FdI. Una «reazione» inaccettabile, per i meloniani. Su cui Ciriani mette da parte il consueto aplomb e interviene con parole di fuoco. «Non possiamo prendere schiaffi e fare finta di nulla. Chi rompe paga». Ma all’interno di Fratelli d’Italia e lo si capisce dall‘intervista al ministro pubblicata oggi sul quotidiano Messaggero Veneto non c’è solo la questione Trento e Gerosa. Letta in controluce l’intervista rivela una profonda spaccatura fra i meloniani friulani. La sconfitta politica di Ciriani, attore principale di questa assurda crisi di maggio, è nei risultati. Anzi, per paradosso, la sua azione ha messo in luce le capacità di Walter Rizzetto che ha respinto al mittente le ambizioni dei pordenonesi di impadronirsi della sanità. Ha rafforzato il ruolo di Riccardi (Forza Italia) ed è stato il suggeritore della soluzione per uscire dal pantano di maggio: Affidare al presidente il ruolo di “Garante” della coalizione. E Giorgia Meloni? delusa dal suo ministro? Tornando al Festival di Trento, se Fedriga, lontano dai centri di comando, continua a distribuire pillole di serenità (crisi superata) alla maggioranza, la realtà è ben diversa. A giudicare dai toni scaraventati ieri sul palco di Trento l’atmosfera appare tutt’altro che tranquilla. Dopo che il governo ha impugnato la legge della provincia autonoma di Trento “Salva Fugatti” (per il terzo mandato…), sono scattate le rappresaglie preannunciate da Salvini. Per la Lega uno schiaffo dopo lo stop imposto da Roma e, per ripicca, il presidente Fugatti della provincia di Trento ha revocato le deleghe alla vicepresidente della provincia autonoma Francesca Gerosa, di FdI. Una «reazione» inaccettabile, per i meloniani. Su cui Ciriani mette da parte il consueto aplomb e interviene con parole di fuoco. «Non possiamo prendere schiaffi e fare finta di nulla. Chi rompe paga». Il semaforo rosso al terzo mandato in Trentino, chiarisce il ministro dei “Fratelli”, «non è un capriccio, non è un qualcosa di inventato ai danni di Fugatti o Zaia. .Bensì una scelta tecnica “inevitabile e sacrosanta” per evitare impugnative e ricorsi su cui ci sono rischi altissimi. Poi i toni si fanno ultimativi: «Noi non possiamo prendere schiaffi e non fare nulla. Di guance ne abbiamo due, e le abbiamo finite». E ancora: tirando dritto, «il presidente Fugatti si mette contro il governo, contro Fratelli d’Italia. E noi non è che staremo a guardare. Avevamo un patto e doveva essere mantenuto». Se in Friuli sembra tornato il sereno, in Trentino i nervi nel centrodestra sono sempre più tesi. E c’è il rischio che i venti di rappresaglia raggiungano e travolgano il nord est.