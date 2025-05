ForzaItaliaFvg Exxx….Polzive!!! Gli azzurri Lobianco, Cabibbo e Novelli avvertono gli alleati: Forza Italia continuerà ad essere una forza responsabile all’interno della maggioranza…”Riccardi non si tocca”.

“Dalla tutela dei volontari della Protezione Civile a nuove, preziose misure per l’edilizia e, allargando il compasso, per iniettare nuova linfa nel tessuto produttivo ed economico, anche in questi giorni Forza Italia si è distinta per la capacità di dare risposte ai cittadini con un lavoro concreto sui temi reali”. Così in una nota i consiglieri regionali di Forza Italia, Andrea Cabibbo, Roberto Novelli e Michele Lobianco, nel sottolineare che “abbiamo lavorato per riportare il dibattito politico su un terreno costruttivo ribadendo il nostro impegno a favore della tutela dei volontari della Protezione Civile, una risorsa fondamentale per la sicurezza e la coesione delle nostre comunità. Forza Italia – aggiungono i tre esponenti – ha inoltre posto con determinazione l’accento sulla rilevanza storica di dare attuazione a progetti strategici in ambito universitario applicato alla ricerca e alla medicina valorizzando un’eccellenza come il Cro dl Aviano, anche grazie al sostegno del ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che ha dimostrato grande attenzione alle esigenze del territorio. Non meno rilevanti – dicono ancora gli azzurri- le proposte avanzate in materia di edilizia e sviluppo economico. Abbiamo lavorato a nuove norme per dare impulso al settore edilizio e offrire respiro al tessuto produttivo regionale, con misure concrete e sostenibili che puntano a rilanciare l’economia del Friuli Venezia Giulia. Forza Italia continuerà ad essere una forza responsabile e propositiva all’interno della Maggioranza, con l’obiettivo di garantire stabilità politica e risposte tangibili ai cittadini. In questo senso, l’obiettivo è lavorare con lealtà e impegno – concludono – a sostegno di tutta la Giunta, nella consapevolezza di esprimere un assessore le cui competenze sono note e riconosciute”.