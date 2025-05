Non si capisce cosa debba portare in consiglio il 17 giugno prossimo “Fedriga-TerzoMandato” se ha assicurato gli alleati e il popolo friulano che “la crisi è superata”. E che serve un “rilancio” dell’azione di governo da formalizzarsi con un Patto di legislatura. Quale Patto? Quale governo? In realtà nulla è cambiato se non il dato politico che è clamoroso: 7 assessori hanno consegnato le deleghe (“i mutilati”): Barbara Zilli, Callari e Zannier per la Lega; Bin, Rosolen e Roberti per la Lista del Presidente; Riccardi per Forza Italia. Va detto che il “Governo dei mutilati” (la giunta) si è riunito il 23 maggio 2025, due giorni fa, nel pieno della buffonata friulana, solo Amirante assente. Per il resto, c’erano tutti anche coloro che hanno consegnato le deleghe: Riccardi, Callari, Barbara Zilli, Sergio Bin, Stefano Zannier, P.Paolo Roberti, Alessia Rosolen, oltre a Fabio Scoccimarro e Mario Anzil. L’esecutivo ha tuttavia deliberato, nel pieno delle sue funzioni, non proprio atti marginali…, bensì disposto che la INSIEL SpA sia amministrata da un organo monocratico rappresentato da un amministratore unico. La giunta barcollante ha disposto di designare alla carica di amministratore unico, Diego Antonini e stabilito che la carica sia rivestita per periodo non superiore a tre esercizi fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica che chiuderà al 31/12/2027. Riguardo al compenso, Antonini riceverà 115.181,87 da intendersi quale costo annuo massimo sostenibile dalla società per la remunerazione dell’incarico. Sono stati designati quali componenti dell’organo di controllo, Francesco Ribetti a cui è attribuito il ruolo di Presidente, Marianna Turello e Andrea Zampar a cui è attribuito il ruolo di componenti effettivi, Piergiorgio Strizzolo cui è attribuito il ruolo di componente supplente.

Stabilire che l’organo di controllo rivesta l’incarico per tre esercizi e scada alla data

dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica,

quindi fino all’assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 31/12/2027.

Stabilire che ai componenti dell’organo di controllo siano riconosciuti il compenso di Euro

29.353,00 al Presidente e Euro 19.568,00 a ciascuno dei componenti effettivi. Come non bastasse, sempre la giunta “in sospeso” e in attesa delle comunicazioni del presidente annunciate per il 17 giugno ha deliberato la nomina del Presidente e del Comitato di gestione del Fondo di rotazione per le iniziative economiche (Frie) che sarà presieduto da Michele Zanolla. Come si vede gli attori della commedia friulana sono in piena attività. Di quale “rilancio” dovrà parlare Fedriga il 17? Se il “Patto di legislatura” è già in piena attività? Alcuni esponenti dell’Alleanza, di fronte a questo manicomio hanno ricordato a Leopost il 2008 quando Illy diede le dimissioni da presidente di regione. Ma Fedriga non è il presidente triestino.