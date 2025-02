FebbraioCollassoSanitario Exxx…Polzive!!! La regione abbandona le strutture sanitarie in convenzione. Dal 1° marzo il Policlinico città di Udine sospende tutte le prenotazioni delle prestazioni in convenzione col servizio sanitario regionale Fvg. Le associazioni: Abbiamo atteso pazientemente i vertici regionali senza mai avere risposta. Non c’è dialogo.

La comunicazione è pubblicata in evidenza sul sito del “Policlinico Città di Udine”:

«Con grande rammarico vi informiamo che ci troviamo costretti a sospendere, a partire da sabato 1°marzo e fino a data da definirsi, le prenotazioni di alcune prestazioni in convenzione SSR, tra cui Rx, Tc e Risonanze Magnetiche. Ciò è l’inevitabile conseguenza dell’entrata in vigore del nuovo tariffario nazionale che ha comportato una drastica revisione al ribasso anche delle tariffe preesistenti in Friuli Venezia Giulia. Siamo profondamente dispiaciuti per il disagio arrecato, ma riteniamo che le nuove condizioni economiche, che hanno comportato un ribasso compreso tra il 20 ed il 60% delle tariffe (che già non venivano aggiornate da circa un ventennio), rendano insostenibile il proseguimento dell’attività. Ci auguriamo di poter riprendere il servizio di prenotazione di queste specifiche attività al più presto e vi ringraziamo per la comprensione». La struttura ospedaliera di Udine ad indirizzo medico-chirurgico eroga prestazioni nei settori della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, sia in regime privato che per conto del SSN, nell’ambito della programmazione regionale. «La decisione di congelare le prestazioni in convenzione è un grido d’allarme condiviso e rappresenta una scelta davvero sofferta. In questi due mesi, sottolineano i rappresentanti delle associazioni Aiop Fvg, Anisap Fvg, Aris abbiamo atteso pazientemente un dialogo con la Regione per trovare una soluzione che purtroppo non ha portato a nessun risultato. La decisione di bloccare le agende è quindi un gesto che vuole far capire la gravità della situazione, perché soprattutto le strutture sanitarie più piccole non possono sopravvivere con questi costi, mentre anche le più grandi saranno costrette a tagliare investimenti, forza lavoro e, conseguentemente, le prestazioni erogate». Come noto, negli ultimi anni vi è stato un incremento importante dei costi (mano d’opera, tecnologia, energia ecc.). Le Associazioni, quindi, ribadiscono come sia indispensabile la riapertura di un dialogo fattivo che porti ad un provvedimento dell’amministrazione Regionale che ridefinisca le tariffe più critiche nell’ambito dell’esercizio della funzione di sanità pubblica che le strutture private concorrono a garantire sul territorio.