SinistraInPista Exxx…Polzive!!! A Udine il capogruppo di AVS Di Lenardo fa partire un siluro contro la Lega: Vuole marcare il territorio con la visitor Cisint in funzione Anti-Cerno?. “La mezza commissaria Laudicina invita l’europarlamentare a esibire i suoi pregiudizi contro i musulmani”. Tanta propaganda sulla pelle delle persone.

Andrea Di Lenardo, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra in comune a Udine segnala che «L’europarlamentare Cisint è venuta per la seconda volta in città a illustrarci i suoi pregiudizi contro – e la sua poca conoscenza de – la minoranza musulmana, con il pretesto del vicino 8 marzo. Possiamo davvero credere – osserva Di Lenardo – che all’ultra-destra che governa l’Italia e che manda armi a Netanyahu importi qualcosa delle donne musulmane o di lingua araba? Pochi giorni fa la Lega regionale ha mezzo-commissariato la segretaria cittadina Laudicina che oggi convoca la visitor Cisint per una conferenza stampa congiunta. Un tentativo di marcare il territorio? O un tentativo, più in generale, di una Lega in declino di marcare sempre il territorio in vista dell’imminente possibile stop al terzo mandato per Fedriga e la consegna della regione all’ex MSI/AN, ex PD, ex renziano, ex gruppo misto, oggi Fratelli d’Italia Tommaso Cerno?

Chissà – conclude il capogruppo – tanta propaganda sulla pelle delle persone».