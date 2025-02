FratelliD’Israele Exxx…Polzive!!! Luca Vidoni capogruppo dei meloniani di Udine randella il filo palestinese Di Lenardo: “Nel giorno dei funerali di Ariel e Kfir uccisi da Hamas il consigliere continua a denigrare un paese e un popolo in lutto”. I Benito Remix contro il velo integrale nei luoghi pubblci. No alla sudditanza.

Non si è fatta attendere la reazione del centrodestra udinese rispetto alle accuse del capogruppo di “Alleanza Verdi Sinistra” (Avs) contro l’europarlamentare Anna Cisint (vedi leopost) riguardo le donne musulmane. Di Lenardo osserva: “Possiamo davvero credere che l’ultradestra che governa l’Italia e che manda armi a Netanyahu importi qualcosa delle donne musulmane? Luca Vidoni, capogruppo di Fratelli d’Italia fa presente al collega Andrea Di Lenardo di essere «ossessionato da Israele e dal popolo ebraico, non perde occasione per stare in silenzio. Nel giorno in cui in Israele si stanno tenendo i funerali dei piccoli fratellini Ariel e Kfir e della madre Shiri Bibas, uccisi brutalmente in prigionia da Hamas e i cui corpi sono stati restituiti solo pochi giorni fa, il Consigliere Di Lenardo continua a denigrare un Paese e un popolo in lutto, forse in una delle giornate più tristi da quel tragico 7 ottobre 2023. Sostenere che si vogliano strumentalizzare le donne musulmane con i dati delle vittime a Gaza è gravissimo, considerato inoltre che Di Lenardo cita cifre mai confermate e diffuse solo dai terroristi di Hamas per fare propaganda. Spiace che il Consigliere sfrutti persino questo tema, pur di continuare una campagna di delegittimazione priva di fondamento e di rispetto soprattutto in un momento di cordoglio che dovrebbe unire le istituzioni e l’opinione pubblica mondiale attorno al dolore del popolo israeliano. La verità sulla società israeliana è infatti un’altra e io l’ho potuta constatare di persona durante la recente missione in Israele, alla quale ho partecipato insieme ad altri giovani italiani. Lì il clima è ben diverso da quello descritto da Di Lenardo. Israele, non solo è l’unica democrazia del Medio Oriente, ma è una culla di civiltà per ebraismo, cristianesimo e islam, un crocevia di culture e religioni millenarie, dove da sempre vivono anche minoranze musulmane come i drusi e i beduini. Gli unici pregiudizi, a quanto pare, sono proprio quelli di Di Lenardo che, se andasse in Israele, forse cambierebbe radicalmente opinione.

Per quanto riguarda la mozione sul divieto dell’uso del velo integrale nei luoghi pubblici, in particolare negli istituti scolastici e nelle strutture sanitarie, Fratelli d’Italia voterà convintamente a favore. Il Capogruppo di Avs, come gran parte della sinistra, si limita a liquidare sbrigativamente i problemi causati dagli immigrati di fede islamica, non capendo o non volendo capire che il rispetto fra le diverse culture, tradizioni e fedi deve essere reciproco, altrimenti non può esserci alcuna accoglienza, ma solo sudditanza».