FebbraioCollassoSanitario Exxx…Polzive!!! Chi tutela i lavoratori di Asugi? UilFpl e Nursind non firmano nessun accordo economico al ribasso. Scoppia la grana dell’unificazione dei fondi. Poggiana fuggiasco abbandona il tavolo. Cgil-Cisl e Fials svendono i diritti dei lavoratori per un piatto di lenticchie.

Il tema è quello dell’unificazione dei fondi necessari alla continuità dei pagamenti per tutti gli operatori dell’azienda giuliano isontina diretta dal DG Antonio Poggiana. Ieri c’è stato un incontro a Monfalcone con le sigle UilFpl (Stefano Bressan) e Nursind (Petruz) dove, clamorosamente, il direttore generale ha abbandonato il tavolo. Un gesto che alimenta tutta una serie di sospetti circoscritti nel perimetro di alcune sigle sindacali, Cgil-CISL-FIals e un recente concorso. Quali compensazioni hanno ottenuto per firmare un accordo al ribasso? Inevitabili i riferimenti alle selezioni concorsuali delle professioni sanitarie (caso Pippolo). Dal canto loro invece, UilFpl e Nursind vanno al sodo e chiedono di «Incrementare il salario accessorio per tutti, anche attraverso nuove risorse, portandolo al livello più alto possibile. In attesa dei dati necessari per un’unificazione equa, avevamo chiesto un accordo ponte che mantenesse separati i fondi delle due aree, garantendo continuità nei pagamenti. L’azienda – affermano i due segretari di UilFpl e Nursind – vorrebbe unificare il trattamento senza trasparenza e per noi è inaccettabile. Come UIL FPL e NURSIND abbiamo sempre sostenuto la necessità di unificare i fondi di ASUGI oggi impossibile perché: Mancano regole chiare sulle idoneità che penalizzano i lavoratori. E’ registrata una distribuzione del personale disomogenea, con forti disparità tra l’area Giuliana e l’area Isontina. Le assunzioni sono poco trasparenti e c’è il rischio che alcune aree siano depotenziate rispetto ad altre. Unificare significa anche uniformare i regolamenti. Prima di unificare i fondi, servono regolamenti aziendali unici per evitare disparità di trattamento scandalosi. Firmare un accordo al ribasso è inaccettabile e ciò che è ancora più grave è che i sindacati firmatari invece di difendere i diritti dei lavoratori, hanno deciso di avallare un’intesa che li colpisce duramente. Va detto che l’accordo non porta tutti i lavoratori al livello salariale più alto ma riduce il trattamento economico di una larga fetta del personale e non portando l’alktra parte al vaolore più alto. sottraendo risorse preziose per tutti. Perché Cigil-Cisl e Fials hanno deciso di calpestare i diritti dei lavoratori invece di difenderli?. Quali interessi sono in gioco di fronte a queste evidenti sbilanciature? Due aree della stessa azienda seguono normative diverse su: Orario di lavoro; Mensa aziendale; Part-time; Mobilità interna. Se si vuole un’azienda unica, si deve partire da qui. Non accettiamo che le risorse economiche dei lavoratori finiscano in un unico calderone senza garantire equità e diritti”. UilFpl e Nursind ribadiscono con fermezza che non firmeranno alcun accordo che penalizzi i lavoratori. Oggi costoro sono i responsabili di aver provocato un danno gravissimo a tutto il personale di ASUGI. «La tutela dei diritti dei lavoratori viene prima di tutto». Infine l’annuncio: UilFpl e Nursind impugneranno l’acc0rdo davanti al Prefetto Se le nostre richieste davanti al Prefetto non verranno accolte, proclameremo lo sciopero generale di tutto il personale di Asugi.