CernoCernobyl Exxx…Polzive!!! Terzo mandato impallinato. Per il dopo Fedriga i Benito Remix lanciano il trapezista ex Pd Tommaso Cerno. Finalmente il Friuli avrà il primo presidente frocio. Gli indizi narrati da FriuliSera. Trema il centrodestra per il ritorno del regista locale.

Tommaso Cerno, direttore de “Il Tempo” e nelle vaste grazie di Giorgia Meloni diventa il punto di mediazione che consente di superare i travagli del terzo mandato a Fedriga presidente del Friuli VG. Da alcune settimane e lo si è notato anche in occasione della presentazione del libro sul padre di Stefania Craxi a Martignacco a casa di Saro, il direttore de “Il Tempo” si trova al centro di uno scacchiere d’interessi e di giochi di potere che portano direttamente alla presidenza della regione Friuli VG. Potrebbe essere il giornalista friulano, frocio dichiarato, vista la sua “terzietà”, e disinvoltura con cui salta dal PD a Fratelli d’Italia a mettere d’accordo il centrodestra su un nome che non crei malumori interni. Per “FriuliSera” si tratta di una “suggestione che scorre sottotraccia nel centrodestra del Nordest (…) riguardo la possibile candidatura di mediazione blindata, udite, udite, del personaggio buono per ogni stagione. Parliamo di quel Tommaso Cerno che dopo aver peregrinato surfando gioiosamente sulle onde della politica da destra a sinistra, tornando a destra e poi chissà, si trova oggi a dirigere il giornale romano più di destra che di destra non si può. Inutile dire che Tommaso è bravo quanto spregiudicato, talmente sopra le righe da essere una simpatica canaglia alla quale si può perdonare ogni piroetta. Del resto non è il primo, e temiamo non sarà l’ultimo, giornalista che attraversa i cieli della professione e della politica con servizievole cangiante disponibilità e ottimi risultati sul piano personale, questo grazie all’insipienza di chi nei partiti gli ha consentito seggi blindati per poi accorgersi di essersi messo una serpe in seno. Il Pd c’è caduto con tutte le scarpe e chissà che in futuro a pagare il pegno non possa essere il centrodestra. Ma veniamo alle voci e agli indizi che ci portano a dire, con tutte le cautele del caso, che alla fine della giostra potrebbe proprio essere lui il candidato di mediazione a presidente della giunta regionale Fvg post Fedriga. Ovviamente conoscendolo è facile pensare che potrebbe cedere alla fascinazione di diventare prima donna nella regione che gli ha dato i natali e che gli ha consentito di surfare nella politica e nel giornalismo con grande personale efficacia ovviamente grazie alle “giuste” frequentazioni e alla pochezza degli interlocutori e decisori locali. Del resto la ripresa di rinnovato attivismo da parte di uno dei tradizionali sponsor locali di Tommaso potrebbe essere parte degli indizi. Ma come potrebbe avvenire questo miracolo? Tutto nascerebbe nei salotti romani e veneti più che dinnanzi ai fogolar nostrani, anche se certe cene e feste di compleanno con tante illustri presenze, ci dicono, farebbero parte del lento avvicinamento alla meta, che dovrebbe vedere l’accordo preventivo entro la fine della prossima estate”. Vi è poi la questione delle elezioni in Veneto, dove i vertici di Fratelli d’Italia assicurano di “non aver mai posto in termini predatori la nostra presenza. Dunque non escludiamo nulla: nemmeno una candidatura leghista a rappresentare il centrodestra”. Così si è passati dalla rivendicazione della poltrona al mollarla, ma a quali condizioni? Sul piatto della bilancia vi sarebbero più cose, ma una di queste, ci dicono alcuni bene informati, sarebbe proprio Tommaso Cerno come candidato di mediazione “governatore” in Fvg riservando un futuro di primo piano per Fedriga all’interno della Lega”. A Friulisera concludono: “Da parte nostra non vedremmo l’ora di assistere ad una gestione by Cerno del palazzo della presidenza della giunta Fvg di Piazza dell’Unità d’Italia, con i Bini, Riccardi, Scoccimarro & c nei panni di vestali. Intendiamoci, nessuna invidia o giudizio severo per il collega e amico Tommaso, perché ognuno pesa in coscienza il valore della propria integrità intellettuale e professionale, diciamo solo che per noi questa vale di più rispetto all’apparente successo condito da tanti bei soldoni”.