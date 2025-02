UdineFarWest Exxx…Polzive!!! Perché paghiamo le strutture di accoglienza se i minori stranieri non accompagnati vanno a fare casino in discosteca?

A cosa servono le strutture di accoglienza per minori non accompagnati se agli ospiti vengono concesse elasticità d’orario e permessi per entrare e uscire come fossero in un Hotel? Cui dispongono di vitto e alloggio pagato da pantalone? Finalmente se ne è discusso ieri al vertice convocato in Prefettura a Udine dopo l’accoltellamento avvenuto nella notte tra sabato e domenica nella discoteca Arya di via Tavagnacco. E’ lo stesso Prefetto, Domenico Lione a chiedersi come sia possibile che un minore non accompagnato ospite di una struttura di accoglienza della città fosse ancora in giro dopo le 22 e aver colpito con un coltello un 26 enne egiziano all’esterno della discoteca. Dal vertice del Comitato sono emerse alcune decisioni: “Effettuare verifiche generali nelle strutture sul rispetto del regolamento regionale sull’accoglienza dei minori non accompagnati”. Intanto le strutture continuano a ingoiare contributi pubblici.