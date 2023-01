Eyof23 Exxx…Polzive!!! Il ministro Abodi inaugura a Trieste i giochi della gioventù europea. Fedriga gongola e accende la sua lista.

“Spero che il Fvg, con Eyof, possa dimostrare di essere l’evento di lancio dell’evento Milano Cortina 2026 – ha dichiarato il presidente Fedriga -. Molti sportivi che competeranno in Eyof Fvg 2023 saranno i protagonisti delle olimpiadi del 2026″. In una piazza Unità colma dei colori delle 47 nazioni partecipanti è stato dato il via, ieri sera a Trieste, alla 16a edizione del Festival olimpico della gioventù europea Eyof 2023. Una serata densa di significati politici vista la presenza degli assessori Bini e Gibelli. A dichiarare ufficialmente aperti i Giochi olimpici della gioventù europea è stato il ministro con delega allo Sport Andrea Abodi. La sfilata di tutti i partecipanti e nazioni presenti è arrivata in piazza Unità, seguita dalla dichiarazione di apertura dei Giochi con l’arrivo della Torcia e l’accensione del braciere a opera dell’ultimo tedoforo, il campione del ciclismo di Buja Milan. L’animazione governata da Albertino Dj, ha illuminato l’entourage di Fedriga. Non ci poteva essere occasione migliore per inaugurare la partenza della lista del Presidente.