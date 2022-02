Eros&Pietro Exxx…Polzive!!! Come Giulietta e Romeo: Fontanini ha rinnovato l’incarico di Comandante della Polizia Locale di Udine FarWest a Del Longo. Coglionati i 15 aspiranti

UdineFar West anche per i prossimi anni. Le paturnie di Fontanini e Ciani rispetto alla città sicura, all’impiego dei droni, alle pistole elettriche e al quartiere magnolie, sono liquidate alla voce “fusette”. In bisiacaria dicono che “ciacole non fa fritole”. Il comandante scappato dalla bassa friulana e che era stato randellato dal giudice del lavoro per la nomina di Cisilino vice, resterà a Udine fino al 2025. Il peggior sindaco della città lo vuole ancora con sé.

Non ci voleva molto a capire che sarebbe andata così. Eros del Longo, dopo il concorso farlocco (natura fiduciaria) istruito dal Comune di Udine proseguirà il suo incarico di comandante della Polizia Locale fino al 2025. La pagina lo aveva anticipato e bastava leggere i componenti della commissione che dovrà valutare i 374 iscritti al concorso per 9 posti di agente per il mese di aprile, che spuntava il sospetto. Fontanini aveva già ipotecato il suo rinnovo e il concorso-carnevale ha fatto il resto. 16 meno 1, gli aspiranti che si erano iscritti alla selezione, illusi di poter entrare nelle simpatie del sindaco. Nulla da fare. Inutili anche le prove orali. La commissione giudicatrice che ha fornito i nominativi al sindaco era formata dalla presidente Francesca Finco, dall’esperto1 Walter Milocchi e dall’esperto2 Giangiacomo Martinuzzi con le funzioni di Segretario della Commissione. E’ stato necessario integrare altri due nomi giacchè i funzionari del Comune si erano scordati delle valutazioni sulla conoscenza dei principali strumenti informatici (Antonio Scaramuzzi) e sulla conoscenza della lingua inglese (Eleanor Callanan). Ma non serviva. Una curiosità: questi ultimi 2 commissari hanno ricevuto un compenso di 350 euri. Per l’inutile concorso sul direttore generale alla Net, i 3 commissari hanno ricevuto un bonus di 1.000 euri a cranio. Così va il mondo.

In ogni caso Fontanini, in pieno Carnevale e prima d’inaugurare la panchina di Romeo e Giulietta, si è lasciato ispirare ed ha scelto: Eros, il dio greco dell’amore. La durata dell’incarico a Del Longo è di tre anni dal 01.03.2022 al 28.02.2025. E’ la prima pedina di Fontanini verso la speranza del bis.