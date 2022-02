LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Tre Parlamentari, uno europeo e 2 consiglieri regionali in visita-parata a Fagagna per l’Oasi chiusa. Sindaco non invitato.

L’oasi naturalistica di Fagagna è chiusa al pubblico e le visite guidate al suo interno sono sospese. Scoppia un caso politico di dimensioni europee sulla numerosa delegazione e di alto livello istituzionale che, sabato scorso, la Lega ha inviato in collina. Fra gli altri, si sono notati l’europarlamentare Marco Dreosto, appena arrivato da Washington, i consiglieri regionali Polesello e Bordin e l’infaticabile Senatore Mario Pittoni. Con loro anche i consiglieri comunali Basaldella di Udine e Cecone di Fagagna. Una visita inaspettata, che ha generato un forte malumore in Comune e nella Comunità Collinare. Occorre ribadire che nel 1989 il Comune di Fagagna (che ne detiene la proprietà) e la Comunità Collinare del Friuli avevano deciso di ricavare un’oasi naturalistica per l’insediamento di una stazione sperimentale per la reintroduzione della Cicogna bianca. Sabato scorso, ad accompagnare la delegazione non è stato invitato nessun rappresentante dei due enti. Uno sbrego istituzionale incredibile. Le malelingue riconducono la visita “carbonara” ad una fase pre elettorale sulle regionali. Di Fagagna è il presentissimo consigliere regionale Leonardo Barberio, passato dalla Lega a Fratelli d’Italia. Naturale che i leghisti tentino di strappare il presidio morenico al meloniano. In ogni caso la questione “Oasi Quadris” è molto critica. Oltre all’aspetto ambientale, emergono criticità di natura tecnica e di vigilanza che non permettono la sua regolare attività. Tant’è che sabato scorso, malgrado la parata della Lega, il sito era chiuso.

Riuscirà l’autorevole delegazione leghista a garantire l’attività promozionale ed operativa finalizzata alla fruizione dell’Oasi da parte del pubblico ed in particolare delle Scuole? Per ora l’obiettivo primario è quello della campagna elettorale.