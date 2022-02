GloryToBelmonte Exxx…Polzive!!! Il dirigente della Questura di Udine come Tortora: Ipotesi scambio di persona. Revocati gli arresti domiciliari.

Circa 40anni dopo, spunta un altro caso Tortora a Udine. La vicenda del dirigente della Questura coinvolto in un “giro” di prostitute minori cui lui non c’entrava nulla e che, secondo il suo legale, Stefano Comand, ci sarebbe stato uno scambio di persona. Per questo motivo, il Tribunale di Bologna ha disposto la revoca di tutte le misura restrittive ed è stato rimesso in libertà.

Giovanni Belmonte era finito nel tritacarne della “ macelleria giudiziaria ” (cit Giorgio Bocca) a causa di un procedimento penale istruito dalla Procura della Repubblica di Bologna (per competenza) cui risultava che il dirigente fosse uno dei clienti di una baby squillo di origini magrebine che vive al confine tra le province di Pordenone e Venezia. Il quadro probatorio emerso è mutato dopo l’interrogatorio di garanzia sostenuto stamattina e la Squadra Mobile ha provveduto a notificare l’ordinanza di revoca degli arresti domiciliari e contestuale remissione in libertà emessa dal Gip. Secondo quanto si apprende da fonti giudiziari non è stato escluso un possibile scambio di persona.