Enrico Razzini é morto.

A causa di un malore é morto stanotte Enrico Razzino dirigente di Autovie Venete. Era nato il 25 maggio 1955 a Montodine in provincia di Cremona, dopo la laurea conseguita al Politecnico di Milano, ha iniziato la carriera nel settore delle costruzioni ricoprendo ruoli di importanza in alcune aziende private. Dal 2008 è stato il responsabile unico del procedimento della terza corsia dell’autostrada A4. Ha seguito passo dopo passo la nascita e la prosecuzione di questa grande opera, dal primo lotto (Quarto d’Altino – San Donà), al terzo lotto (Alvisopoli – Gonars, concluso nell’autunno dello scorso anno con la costruzione del nuovo viadotto sul Tagliamento) fino al completamento pochi giorni fa del primo sub lotto del quarto lotto (Gonars – Nodo di Palmanova). Attualmente era direttore dell’area tecnica di Autovie Venete.