E’ caos tamponi a Lignano. Il servizio messo a disposizione e in convenzione col comune è stato affidato alla Coram di Udine. Ma serve la prenotazione. Ieri il personale era in funzione fino alle 15.30. Diversa la situazione a Bibione, dove la sede delle Terme è stata messa a disposizione dei turisti che, senza alcun bisogno di prenotazione, ma solo ritirando un numero progressivo, potevano sottoporsi al tampone. In molti, da Lignano sono stati dirottati a Bibione generando code e disservizi.