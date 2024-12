ElkanGnamGnam Exxx…Polzive!!! Infuria il caso Stellantis. I lettori si chiedono: Perché leopost non scrive nulla? Eccoli serviti, l’imperdibile analisi dei “saggi” interpellati dalla testata dove la notizia è arte: “Un caso paragonabile al fallimento di una Cassa Rurale rispetto al Banco Ambrosiano”.

In casi di livello come quello Stellantis, leopost interpella i “saggi”. Il loro commento è illuminante e diventa arte, come tutte le notizie riportate sulla pagina dei manigoldi.

«La crisi di Stellantis al cospetto di quella dell’automotive tedesca è paragonabile al fallimento di una Cassa Rurale rispetto al Banco ambrosiano.

In realtà nessuno ha il coraggio di ricordare come dal 1911 gli Agnelli, ora Elkann, hanno rigorosamente attinto alla mammella statale . Fin dalla guerra di Libia che vide Nenni e Mussolini compagni in carcere contro l’impresa militare che fruttò cospicue entrate alla giovane Fiat.

Sintomatico del modo di fare degli Agnelli è poi un passaggio del libro “Illusioni Perdute” in cui si ricorda un appunto di Alberto Beneduce a Benito Mussolini sulla privatizzazione della Società Idroelettrica Piemontese (la famosa Sip) a cui facevano capo 3 delle 5 concessioni telefoniche di allora oltre a numerose centrali elettriche, di proprietà dell’Iri. Il fondatore dell’Iri, il socialista Beneduce (la cui figlia Idea Socialista andò sposa a Cuccia) propose al gotha industriale degli anni 30, tra cui Valletta e il nonno dell’Avvocato queste imprese che avevano un ritorno l’8% del capitale investito (cifra incredibile ricordando la crisi degli anni 30). In cambio il Beneduce si vide arrivare una controproposta degli industriali che lungi dall’accettare la sfida, chiesero 700 milioni di lire di dote per prendersi la Sip. Beneduce era scandalizzato, ma Mussolini andò ancora più in là e annoto su una lettera che il genero di Beneduce (Cuccia) custodiva gelosamente la seguente frase: «Non diamogli niente. Questi grandi industriali non meritano niente. Sono solo dei grandi coglioni».

Ecco, tralasciando i profitti di guerra, la politica pro Fiat delle autostrade degli anni 60 che distrusse le FS, per cui ad inizio 900 lo Stato emise fior fior di prestiti ferroviari per garantirne lo sviluppo in termini di rete ferroviaria, le casse integrazioni, i vari e cari bonus auto, la produzione di mascherine durante la pandemia, il trasferimento della sede in paradisi fiscali come l’Olanda, quello che bisognerebbe dire agli eredi del Senatore del Regno Giovanni Agnelli, anche in relazione alla rissa tra madre e figli in corso, sono le stesse parole che Mussolini annotò e che Cuccia sembra amasse mostrare ogni volta che gli imprenditori dimostravano scarsa lungimiranza o eccessiva avidità: «Non diamogli niente. Questi grandi industriali non meritano niente. Sono solo dei grandi coglioni».