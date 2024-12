BenzinaFriulana Exxx…Polzive!!! Scoccimarro duble-face. Da una parte favorisce il consumo di carburante con lo sconto, dall’altra firma un accordo con l’Enea per creare la Comunità Energetica Rinnovabile col timbro chiesto imprestito al titolare di Neuro&Promos: “Io Sono Friuli Venezia Giulia”. Costo: 130 mila euri.

Avremo la benzina verde «Io sono Friuli Venezia Giulia».

Le capriole della regione Fvg in campo di salvaguardia dell’ambiente sono olimpiche. Da una parte l’assessore promuove e incoraggia gli automobilisti a consumare benzina grazie allo sconto regionale, dall’altra firma un’intesa per lo sviluppo sostenibile. E’ stato firmato nei giorni scorsi un accordo quadro fra la Direzione Centrale Difesa dell’Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili dell’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile. Nell’allegato alla delibera di giunta regionale si legge che:

“L’Accordo Quadro è stato sottoscritto a luglio dal Dott. Fabio Scoccimarro, per conto della Regione, e in data 2 agosto 2022 dall’Ing. Gilberto Dialuce, per conto dell’ENEA, per una durata di 3 anni rinnovabili. Quali sono le finalità? promuovere l’efficienza energetica, i servizi energetici sostenibili e lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili sul territorio regionale, promuovere l’uso sostenibile dell’energia negli usi finali e l’impiego di fonti di energia rinnovabili e diffondere la ricerca, il progresso tecnologico, l’innovazione e la formazione, presso tutti i soggetti operanti nel settore energetico regionale”. Ma la grande novità risiede nel brand e nei costi. “La regione è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall’affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, di un servizio finalizzato alla progettazione e alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile (CER) regionale che abbia come titolo: “IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA”. Che sia in linea con i più recenti sviluppi della ricerca scientifica e che prevede l’analisi del contesto regionale e la definizione del concept della CER e lo studio di fattibilità della prima configurazione della CER. Nasce la benzina verde “Io Sono Friuli Venezia Giulia”. Dal brand preso in “comodato gratuito” all’assessore Bin e titolare di “Neuro&Promos”.