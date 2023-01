ElezioniTensioni Exxx…Polzive!!! Radar puntati sulla Lombardia: i patrioti vogliono dominare l’esecutivo. In Friuli la giunta Fedriga potrebbe tingersi di tricolore: prenotati 4 assessori.

Per le elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia non c’è nessun traino nazionale. Nemmeno quello delle altre regioni: Lazio e Lombardia. Quelle friulane avranno un connotato molto “amministrativo”. Tuttavia, guardando alle elezioni comunali del giugno scorso e incastrandole con quelle politiche, non ci sono dubbi che Fratelli d’Italia possa ottenere un grande risultato. L’operazione “Lista Fedriga”, di cui si è parlato con molta prudenza (competizione con la lega) giovedì scorso a Reana del Rojale di fronte al presidente, nasce proprio per arginare il fronte dei patrioti. Significativi sono i rimbalzi che giungono dalla provincia lombarda, feudo leghista, dove il 12 e 13 febbraio si andrà al voto come nel Lazio. Ma a Milano le elezioni assumono un’importanza diversa per via del risultato che farà Fratelli d’Italia in casa Salvini. Fdi potrebbe più che raddoppiare la Lega e a quel punto, messa in minoranza a Roma e pure a Milano, toccherà solo obbedire. Il pallottoliere informale lombardo parla di otto assessori in quota destra tricolore su 14, solo 4 alla Lega. I meloniani vogliono l’80 per cento delle poltrone, richiesta alta per accontentarsi del 70. «Del resto loro (la Lega, ndr ) hanno il presidente, no?», è il ragionamento di un big di Fdi.

Che accadrà in Friuli? Su 10 posti in giunta, Fratelli d’Italia avanzerà la proposta di almeno 4 assessori, lasciando a Fedriga la decisione sulla vice presidenza che potrebbe essere barattata con la presidenza del Consiglio (Anzil?). Ovviamente l’esecutivo deve avere una sponda omogenea anche in aula e spetterà ai rispettivi capigruppo trovare il giusto equilibrio. Va detto che in questa legislatura, Bordin (capogruppo Lega) non ha mai avuto problemi con i suoi consiglieri visto che poteva disporre di una pattuglia numerosa (15). Ma da aprile 2023, forse, il vento cambia. Salvo sorprese il nuovo Consiglio regionale vedrà un battaglione di destra, con Fdi che potrebbe passare da 2 consiglieri eletti, cui vanno aggiunti Barberio e Lippolis, a 10-11 così suddivisi per collegi: 1 a Gorizia; 2 Trieste; 4 Udine; 3 Pordenone e 1 Tolmezzo. La Lega, dai 15 attuali, scenderebbe fra i 5 e i 6. La Lista del Presidente dovrebbe attestarsi sulle quote di Fratelli d’Italia. A seconda dei risultati si delineerà l’assetto giuntale. Quanto possano valere i risultati lombardi è difficile da stabilire. Resta però un dato politico, se Fratelli d’Italia nella regione di Salvini dovesse fare un risultato importante, è naturale che i riflessi, appena un mese dopo, potrebbero riverberarsi anche a Est del Nordest.