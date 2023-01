ApuAgonia Exxx…Polzive!!! Mortadellata da chilo per Pedone a Bologna. Il coach Finetti: “Abbiamo fatto schifoalcazzo”. Il MV: Quasi tre milioni spesi per queste sconfitte. La Pallacanestro Trieste infila al quarta vittoria di fila.

Buio pesto per il Basket udinese.

La Pallacanestro Trieste in una sera sola si prende la quarta vittoria di fila, lascia Napoli a quattro punti di distanza assicurandosi la polizza del 2-0 negli scontri diretti e riesce a trascinare 4.300 tifosi all’Allianz Dome. Momento magico dei triestini che fa da contrasto alla disperazione degli udinesi dell’Apu del presidente Alessandro Pedone la cui squadra ha subito una sconfitta incredibile di fronte a un folto gruppo di tifosi friulani scesi fino a Bologna per sostenere l’APU. Il coach Carlo Finetti recita il requiem al termine della partita: «Abbiamo fatto schifo al cazzo. Abbiamo giocato alla rovescia, contro un avversario che era con le spalle al muro. Grazie ai tifosi giunti da Udine». Nulla di più. Se non la solita litania che i panni sporchi si lavano in casa propria. Sullo stesso piano le valutazioni del capitano Michele Antonutti: «E’ stata una brutta partita, non abbiamo giocato e dovremmo fare un grandissimo esame di coscienza tutti noi». Il ragazzo di più non riesce a dire, tanta è la delusione. Lo stesso Messaggero Veneto solitamente molto diplomatico con la squadra di Pedone, anche rispetto alla Gesteco di Cividale, accusa: “C’è tanta frustrazione. Old Wild West battuta. No, umiliata in diretta tv al PalaDozza da una Fortitudo solo sesta forza del campionato. È una squadra che non sta in piedi Udine. Altro che giugno, finali e gloria, il suo campionato rischia di essere arrivato al capolinea il 30 gennaio”. Poi la feroce stoccata: “Con quasi tre milioni spesi bisognava impegnarsi tanto a cucinare questa frittata. Una partita vera c’è stata solo nel primi quarto. Il presidente Pedone rifletta, o lo faccia fare a qualcuno che capisca di pallacanestro, invece di aggrapparsi a presunti complotti o balle varie. Perché poi ai tifosi, che nonostante tutto continuano a riempire il Carnera, bisogna spiegarla una partita così. E per piacere lasciamo stare Messina e Scariolo per Finetti. Ripetiamo, il senese, è un bravo coach, ma così gli si fa solo del male, Dalmonte con una Lambretta l’ha surclassato. La partita finisce 95-67: i venti minuti finali non ve li raccontiamo neanche. Per pietà”. The end.