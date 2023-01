Cividale. Vademecum anti stupro. la maggioranza respinge le accuse.

Come da previsioni, la coda di polemiche che ha infuocato la città ducale rispetto al volantino “anti stupro”si è conclusa con i lavori del consiglio comunale di oggi. Respinta la richiesta di dimissioni di sindaco Bernardi e assessore Brinis avanzata dalle liste d’opposizione Prospettiva Civica, Civi_ci e Impegno comune. Non è mancata una dichiarazione del sindaco che è rimbombata in tutta l’aula: «Gravissimo che la Commissione pari opportunità abbia dichiarato di non essere mai stata informata del progetto né consultata al riguardo».