ElezioniRibaltoni Exxx…Polzive!!! La tagliola del secondo mandato colpisce Sergo, Ussai, Dal Zovo. Si salva Patuanelli. Zilli stregata dal Parlamento

Terminata la maratona del mostruoso assestamento di bilancio approvato dal consiglio regionale (811 milioni di euri), la politica regionale volta rapidamente pagina. L’attenzione è ora rivolta alla formazione delle liste per le politiche, entro il 22 agosto, e la profilatura delle liste per le regionali. Con la conferma dei 5 Stelle sul limite dei due mandati. La tagliola lascerebbe fuori i consiglieri regionali Cristian Sergo, Ilaria Dal Zovo e Andrea Ussai. Costoro, il prossimo anno, non potranno ricandidare. Resta uno spiraglio aperto invece per il ministro uscente Stefano Patuanelli, che potrebbe beneficiare del “mandato zero”, ovvero il salvagente a coloro che sono stati eletti in un consiglio comunale come Chiara Appendino. Tesi confermate dai vertici del Movimento: “…I nomi “popolari” spendibili alle elezioni, ora, si contano sulle dita di una mano: accanto a Conte ci sono il ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli e l’ex sindaca di Torino Chiara Appendino, che può beneficiare del primo “mandato zero” da consigliere comunale”. Mentre è confermato il principio che “alle prossime elezioni politiche non troverete, tra i candidati del M5s, chi ha già svolto due mandati. Non cambia, quindi, la regola che il Movimento si è imposto dalla prima ora come forma di garanzia affinché gli eletti possano dedicarsi al bene del Paese, senza lasciarsi distrarre dai propri destini personali”. Così si legge in un dispaccio ufficiale. Quindi Patuanelli potrebbe venire inserito in un collegio proporzionale dove il Movimento ha buone probabilità di eleggere i suoi candidati (soglia minima per il singolo partito 3%).

Ma la ghiotta novità delle prossime elezioni politiche è rappresentata dalla Lega che potrebbe riservare una candidatura blindata nientemeno che all’assessora alle finanze Fvg Barbara Zilli. Per lei, questa, è stata una settimana di consacrazione del lavoro fin qui svolto. Le misure portate in aula dall’assessora di Gemona e approvate dai consiglieri, hanno reso il presidente Fedriga raggiante come mai si era visto prima. In realtà, tra avanzo di amministrazione e nuove entrate, è stata portata all’attenzione del Consiglio regionale una manovra che complessivamente valeva 811 milioni di euro. Un importo straordinario per una Regione che presenta una capacità di spesa superiore rispetto al passato. Per l’assessora Zilli un successo che la pone nelle condizioni di poter ambire a nuovi traguardi. Dopo due mandati (meno qualche mese del 2013) in regione, l’idea di trasferire l’esperienza friulana in Capitale la lusinga. Considerata la formazione delle liste al proporzionale alternate per genere (donna-uomo-donna-uomo…), l’assessora, dai primi di ottobre, potrebbe già accomodarsi in parlamento oppure a palazzo Chigi viste le solide credenziali e alte “coperture” del partito di cui gode. C’è l’incompatibilità, ma, come tutti sanno, sarà la giunta per le elezioni a decidere. I tempi sono biblici perciò, vista la vicinanza con le elezioni regionali in Friuli, non avrebbe alcun senso costringere l’eletto a dimettersi da assessore regionale 5 mesi prima della scadenza naturale. Per questo motivo, Barbara Zilli potrebbe essere la leghista in duplex: Assessora regionale e Parlamentare. Fedriga garantisce e le immagini lo confermano.