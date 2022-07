CastaCanta Exxx…Polzive!!! La golosa buona uscita dei sindaci friulani: Mesata moltiplicata per 10: Marchetti 42mila euri; Fanotto 46mila; Bergagna 28mila.

Una normetta che rende meno traumatico il passaggio da sindaco a semplice cittadino. E, per chi non ha un lavoro, campare mediamente in attesa di un nuovo riparo. E’ la cosidetta “Buona Uscita” che in Friuli funziona moltiplicando l’indennità mensile del sindaco per gli anni del suo mandato. Prendendo in considerazione coloro che sono rimasti in carica per due mandati di fila (10 anni), il conto è presto fatto. Pure aggiornato alle nuove indennità (che la Posizione Organizzativa alle Autonomie Locali Alessandra Mossenta, vergognosamente indispettita, non ha voluto fornire alla stampa…) entrate in vigore nell’agosto scorso.

Dopo 10 anni di mandato, i sindaci dei comuni di fascia tra i 10 e i 20mila abitanti: Marco Putto di Azzano Decimo; Andrea Carli di Maniago e Gianluigi Savino di Cervignano, intascano 39.400 euri. Nel caso fossero dipendenti, un quinto in meno.

Più corposa la buona uscita di Fabio Marchetti, sindaco di Codroipo, che, in virtù della proroga di circa un anno della scadenza naturale, viene sommata la vecchia indennità con la maggiorazione deliberata dalla regione, pertanto ai 39.400 dei suoi colleghi va aggiunto il surplus temporale che innalza la quota a 41.900 euri.

Ma il sindaco uscente che intasca la buona uscita più “pesante” è quello di Lignano, comune a vocazione turistica. Grazie all’opzione balneare la cifra viene aumentata dell’80% rispetto all’indennità di base, pertanto la puglia lievita da 26mila a 46mila euri. Piatto ricco mi ci ficco.

Per il resto, i sindaci che tirano la buona uscita dopo 10 anni di mandato sono, fra gli altri, Stefano Bergagna (Buja) e Lavinia Clarotto di Casarsa che tirano 26.400 euri. Al sindaco di Tolmezzo è stata tolta una piccola parte giacché il suo mandato è durato 7 anni e 9 mesi. L’importo dovrebbe aggirarsi sui 31mila euri.