CaligoPalmanova Exxx…Polzive!!! Manca personale infermieristico: chiude l’attività di chirurgia dell’ospedale. Il centrodestra arrostito pensa ai giochi di luce in piazza grande.

Come riporta il TgrFvg, dal 1°agosto l’ospedale di Palmanova sospenderà l’attività di chirurgia. Ufficialmente per carenza di personale infermieristico. A compensare il decadimento della struttura, i vertici della sanità friulana hanno deciso di riaprire una RSA Covid di 20 posti e una Medicina Covid di 14 posti. La notizia ha spiazzato tutta la bassa friulana viste le assicurazioni che i vertici regionali, Fedriga e Riccardi, avevano fornito durante una concitata assemblea pubblica dell’estate 2019 (in auditorium entravano sono i ruffiani). Ma il clamoroso documentario sanitario regionale è arricchito nel capoluogo palmarino dall’attività del centrodestra locale, guidato dal capogruppo Antonio Di Piazza (neo collega di Palmina Mian, presidente di CDA…), che, dopo quasi un anno di opposizione al vice sindaco facente funzione di sindaco Martines, presenta interrogazioni e osservazioni di grande spessore politico: Portare l’acqua in piazza grande e installare fontane colorate in movimento, oppure, in alternativa, ritombare la roggia. Nel frattempo l’ospedale di Palmanova, che doveva diventare il Seattle Grace Hospital della sanità regionale, finisce stritolato dai cronici e irrisolti problemi di carenza di personale. Nella manovra di assestamento di bilancio in discussione in consiglio regionale, sono previste risorse per la sanità per 130 milioni di euri. La consigliera Liguori osserva: “Siamo in condizioni molto critiche”. Ma a Palmanova l’attenzione è concentrata sulle fontane in movimento.