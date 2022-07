MangiatoiaCarnica Exxx…Polzive!!! Sui monti non c’è connessione ma c’è il faraone: Approvato il progetto del municipio di Forni di Sopra (900 abitanti) per il sindaco: 5milioni e 300mila euri. Il caso Crozzolo e gli incarichi a Lenna Senior

In Alto Friuli c’è una valle d’oro (Tagliamento) e una valle di sfigati. In val Degano (gli sfigati di Ovaro-Comeglians-Rigolato) oltre alla boscaglia, non c’è nemmeno la connessione per residenti. Quelli che lavorano in smart working devono arrangiarsi come possono. Un iscritto alla pagina fbook di “Sei di Ovaro se…” si chiede: “Si vuole incentivare il lavoro da remoto nelle zone di montagna? Beh la connessione è l’ abc, ma in Carnia siamo ancora all’età della pietra!!!”. Diverso il discorso per la Val Tagliamento. A giudicare dalle palate di danaro che vengono distribuite, si capisce che i sistemi tecnologici passano in secondo piano rispetto alla mangiatoia delle inutili opere pubbliche progettate per arricchire il cerchietto magico locale. In realtà la Carnia è un impareggiabile frullatore di danaro pubblico, milioni e milioni di euri impegnati per opere che resteranno lì come timbro ai posteri della sprekopolis carnica. Gli esempi, allucinanti, non mancano: Il 25 luglio scorso, la giunta comunale di Forni di Sopra, presieduta dal sindaco leghista Marco Lenna ha approvato il progetto definitivo per la messa in sicurezza e ristrutturazione della sede municipale del comune di Forni di Sopra (900 anime). L’importo totale del progetto, ante aumenti materie prime, sfiora la cifra di 5 milioni e 300 mila euri. Per la messa in sicurezza sono impegnati 140 mila euri suddivisi fra lo studio Cooprogetti S.C.R.L. (Capogruppo della R.T.P. con Società GEZA Gri e Zucchi Architettura s.r.l. e di Paola Parente, mandanti), con sede legale a Pordenone. L’incarico di Rup, esterno, affidato a Giuliana Camilli: € 65.667,26. La giunta del leghista Lenna ha provveduto a liquidare i primi acconti. Tuttavia, in Carnia, anzi, nella sola Val Tagliamento, gli incarichi e le opere inutili crescono come funghi, in barba alla connessione. Per esempio, il sindaco di Forni di Sopra, dopo il termine del suo mandato, ha “consegnato” le chiavi del comune di Forni di Sotto all’amico Coradazzi (sindaco) che ha assunto anche il ruolo di responsabile del settore tecnico per la realizzazione di diverse opere, fra cui un fantomatico “Centro di soggiorno sociale”. Forni di Sotto (600 anime). Per completare il secondo lotto, il sindaco Coradazzi ha affidato all’ex Senatore Vanni Lenna (stretto parente del sindaco di Forni di Sopra), l’incarico professionale per il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori. Importo totale di euri: 19.755,82. Tutto in famiglia, alla faccia della connessione e della fusione fra comuni (1.500 abitanti in due). Ma la Carnia faraonica non finisce di stupire e, se manca la connessione, si fa il concorsone. E’ il caso del dirigente più prorogato d’Italia Maurizio Crozzolo (quando era in Uti Tolmezzo). Ebbene, dopo la sua espulsione dalla Comunità Montana, ha atteso con pazienza il momento propizio ed è arrivato un concorso con incarico fiduciario per dirigente nel comune di Villa Santina. Un mistero. E’ di dubbia regolarità il fatto che un comune come Villa Santina (2.000 abitanti) possa assumere dirigenti amministrativi coi compiti di vicesegretario. Per esempio, in Friuli, che non è la greppia Carnica, la vicesegretaria dei comuni di Buja e Treppo Grande (Comunità Collinare) non gode del trattamento dirigenziale, ma è semplicemente Posizione Organizzativa. Il trattamento economico di Crozzolo a Villa Santina potrebbe raggiungere, fra premiali e accordi con l’ente, circa 80mila euri/anno, mentre il vicesegretario di Buja raggiunge a malapena i 40mila euri. Carnia latrina d’Italia.