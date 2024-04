ElezioniRibaltoni Exxx…Polzive!!! Clamoroso al CàMarian di Martignacco: Saro-Lega firmano il patto dell’asparago per lanciare Roberto Pirrò, dirigente alla Direzione Centrale Salute, candidato sindaco a Moruzzo. In ascesa l’indice di gradimento su Barberio a Fagagna.

E’ stato suggellato poco fa all’agriturismo Cà Marian di Faugnacco di Martignacco, un patto che ha tutto il sapore dell’asparago. Attorno alla preziosa pianta angiospermatica si sono riuniti Saro Treccartaro, il leghista Maurizio Franz e l’ex sindaco di Moruzzo Roberto Pirrò. A celebrare l’intesa Don Luca in funzione di saldatura laico-cattolica nel Collinare. Il patto ha del clamoroso per diversi aspetti. Il primo per via di un ricongiungimento di esponenti della Lega con l’ex senatore di Martignacco che ha dichiarato guerra a Fedriga; il secondo per l’investitura dell’ex sindaco Roberto Pirrò, responsabile della gestione del sistema regionale ECM (aggiornamento dei requisiti per l’accreditamento dei providers e degli eventi), alla direzione centrale salute del direttore Gianna Zamaro; terzo, per la gimkana del treccartaro che avrebbe dichiarato amore eterno al Pd in alcuni comuni del Friuli ma che alla prima occasione le carte gli scappano di mano e zac! è pronto a saltare da un trapezio ad un altro. La prova la dà Moruzzo dove l’ex Senatore è alla ricerca di un candidato sindaco che sbarri la strada alla sicura elezione dell’uscente Albina Montagnese. Lega e Saro insieme con riflessi estesi in altri comuni. Come Pasian di Prato. Riguardo all’area del Collinare, a Fagagna stanno salendo le quotazioni di Leonardo Barberio come calamita dell’intero centrodestra visto che Schiffo, ad oggi, rispetto alla coalizione di centrodestra, porta con sé solo la Lega. Su Barberio si sono espressi positivamente tutti i responsabili provinciali della coalizione. In via di definizione le candidature di Osoppo e Colloredo di Monte Albano. A breve su queste pagine.