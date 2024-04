La spia di Putin e i collegamenti con il Friuli.

La spia di Putin arrestata in Austria, l’indagine porta in Friuli Egisto Ott, come ufficiale di collegamento, era in contatto col Ros di Udine: i carabinieri sono già stati ascoltati. È stato arrestato a fine marzo. La madre è originaria dell’hinterland del capoluogo friulano. L’uomo avrebbe rubato informazioni ai servizi austriaci per conto di Mosca. Nel suo cellulare un documento per “migliorare le operazioni”. L’Austria deve affrontare il più grande scandalo di spionaggio degli ultimi decenni. L’arresto di un ex ufficiale dei servizi segreti ha portato alla luce le prove di un’ampia infiltrazione russa nel Paese. L’uomo è ora in custodia cautelare in attesa che le autorità decidano sulla sua incriminazione. Egisto Ott è stato arrestato il 29 marzo. Il mandato d’arresto di 86 pagine, ottenuto dall’Associated Press, afferma che Ott ha consegnato all’intelligence russa i dati dei cellulari di ex funzionari austriaci di alto livello.